Bộ hướng dẫn cách xử lý sổ đỏ cấp năm 2022 sai số thửa

Theo phản ánh của một công dân tại Cao Bằng, năm 2022, người này được bố tặng cho một thửa đất và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Đến năm 2026, gia đình phát hiện số thửa ghi trên sổ đỏ không chính xác. Quá trình rà soát hồ sơ, gia đình tiếp tục phát hiện thửa đất này từng bị ghi sai số thửa trong lần kê khai làm lại giấy chứng nhận của người bố vào năm 2000, không khớp với hồ sơ gốc được cấp từ năm 1958.

Theo công dân, thửa đất nói trên đã được gia đình canh tác ổn định từ trước đến nay. Hồ sơ gốc lập năm 1958 vẫn thể hiện đúng thửa đất mà gia đình đang sử dụng.

Từ thực tế này, công dân đặt câu hỏi liệu gia đình có đủ điều kiện làm thủ tục đính chính sổ đỏ được cấp năm 2022 hay không? Nếu được, cần chuẩn bị hồ sơ, thực hiện quy trình như thế nào và cơ quan nào chịu trách nhiệm giải quyết.

Điều 152 Luật Đất đai năm 2024 quy định các trường hợp đính chính giấy chứng nhận đã cấp có sai sót. Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. Việc xử lý phải căn cứ vào kết quả kiểm tra hồ sơ địa chính, hồ sơ cấp giấy chứng nhận qua các thời kỳ, hiện trạng sử dụng đất và nguyên nhân dẫn đến sai lệch.

Về nguyên tắc, khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024 quy định việc đính chính giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện khi phát hiện sai sót thuộc các trường hợp luật định.

Cụ thể, sai sót có thể liên quan đến thông tin của người được cấp giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đính chính; hoặc thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất không chính xác so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được tổ chức đăng ký đất đai kiểm tra, xác nhận, hoặc so với văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Đối với trường hợp tại Cao Bằng, Bộ cho biết việc giấy chứng nhận năm 2022 ghi sai số thửa có thuộc diện được đính chính hay không phải được xác định thông qua việc đối chiếu giấy chứng nhận với hồ sơ kê khai đăng ký đã được kiểm tra, xác nhận khi cấp giấy, đồng thời rà soát toàn bộ hồ sơ địa chính và hồ sơ cấp giấy chứng nhận qua các thời kỳ.

Hồ sơ gốc năm 1958 là tài liệu cần được xem xét, đối chiếu nhưng không thể chỉ dựa vào tài liệu này để kết luận ngay rằng gia đình đủ điều kiện đính chính sổ đỏ.

Cơ quan có thẩm quyền cần làm rõ sai lệch xuất hiện từ giai đoạn nào, nguyên nhân do đâu và thông tin nào phù hợp với hồ sơ pháp lý của thửa đất.

Thủ tục đính chính sổ đỏ thực hiện thế nào?

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nếu kết quả kiểm tra xác định sai sót thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024, việc đính chính giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định.

Trường hợp cơ quan hoặc người có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phát hiện sai sót, cơ quan này thông báo cho người được cấp giấy chứng nhận và đề nghị nộp bản gốc để thực hiện đính chính.

Nếu người được cấp giấy chứng nhận tự phát hiện sai sót, người dân thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị đính chính theo quy định.

Đối với trường hợp gia đình tại Cao Bằng, việc cần làm trước tiên là liên hệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ đất đai theo quy định của UBND tỉnh để được kiểm tra, hướng dẫn thủ tục phù hợp.

Khi liên hệ, gia đình nên cung cấp giấy chứng nhận được cấp năm 2022, giấy tờ liên quan đến việc tặng cho đất, hồ sơ cấp giấy chứng nhận và các hồ sơ, tài liệu hiện có để được kiểm tra, giải quyết.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết, theo điểm đ khoản 2 Điều 14 và khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026, thẩm quyền đính chính giấy chứng nhận và trình tự, thủ tục hành chính cụ thể được thực hiện theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Do đó, người dân cần liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn thành phần hồ sơ, nơi tiếp nhận và quy trình giải quyết cụ thể.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, cung cấp các giấy tờ hiện có để được kiểm tra và giải quyết. Nếu còn khó khăn, vướng mắc, người dân tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trên cơ sở hồ sơ thực tế và quy định pháp luật.