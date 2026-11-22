Các đại gia Hà Nội từ lâu vốn nổi tiếng với thú chơi xe sang, xe siêu sang hàng hiếm thay vì chơi siêu xe, hypercar trăm tỷ như giới nhà giàu Sài thành. Dù vậy, không ít người vẫn bất ngờ về sự hoang phí của một số đại gia Hà thành, khi nhiều chiếc xe sang bị bỏ hoang trên đường phố, từ chiếc Lexus RX350 trị giá vài tỷ đến cặp đôi Bentley Mulsanne 30 tỷ và Bentley Continental Flying Spur bỏ hoang nhiều năm.

Mới đây, VietNamNet ghi nhận thêm một chiếc Audi A6 Avant trong tình trạng tương tự tại một vỉa hè trên đường phố thuộc phường Xuân Phương, TP.Hà Nội. Theo một người dân sống cùng khu phố chia sẻ, chiếc xe sang nước Đức đã nằm đây vài năm. Không ai rõ chủ nhân chiếc xe là ai, nhưng tất cả đều tò mò danh tính chủ xe.

Audi A6 Avant là mẫu xe wagon hạng sang rất hiếm tại Việt Nam, đặc biệt ở thế hệ C6 được sản xuất trong giai đoạn 2004-2011. So với phiên bản sedan, biến thể Avant có thiết kế phần đuôi kéo dài, khoang hành lý rộng rãi và số lượng xe xuất hiện trên thị trường Việt Nam chỉ khoảng vài xe.

Chiếc xe được ghi nhận có ngoại thất màu trắng, mang kiểu dáng đặc trưng của Audi A6 Avant thế hệ C6. Dựa trên thiết kế đầu xe và cụm đèn chiếu sáng, nhiều khả năng đây là phiên bản facelift, ra mắt trong giai đoạn 2008-2011.

Theo tìm hiểu, Audi A6 Avant đời này có giá niêm yết khoảng 40.000-50.000 Euro tùy phiên bản động cơ và trang bị tại thời điểm mua mới ở châu Âu. Nếu được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, giá lăn bánh của mẫu xe này có thể lên tới 3,6-3,7 tỷ đồng, tùy cấu hình và thời điểm nhập khẩu.

Sau thời gian dài bị bỏ xó trên vỉa hè, chiếc Audi A6 hàng hiếm đã mất đi vẻ sang trọng vốn có. Nước sơn màu trắng bị phủ bụi bẩn, nhiều khu vực trên nắp ca-pô xuất hiện những mảng rêu xanh. Lá cây khô mắc lại ở khu vực chân kính chắn gió, trong khi cỏ dại mọc um tùm xung quanh thân xe và các bánh xe.

Phần đầu xe vẫn giữ được thiết kế lưới tản nhiệt Singleframe cỡ lớn đặc trưng của Audi. Cụm đèn pha hai bên có thiết kế dạng thấu kính, kết hợp dải đèn định vị. Tuy nhiên, bề mặt kính và các chi tiết ngoại thất đều bám bụi, khiến tổng thể chiếc xe trở nên cũ kỹ.

Mặt ca-lăng kích thước lớn nổi bật với ốp viền mạ crôm, song đã ố mờ theo thời gian “dầm mưa dãi nắng”. Đáng chú ý, logo Audi còn khá sáng bóng và chưa bị mất dù chiếc xe không được che chắn đã lâu. Bên trên kính chắn gió, tem đăng kiểm ghi “Có hiệu lực đến ngày 22/05/2024”. Như vậy, chiếc xe đã nằm ở đây ít nhất 2 năm 6 tháng.

Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 5 chấu kép kích thước 18 inch, đi cùng bộ lốp Michelin kích thước 245/40 ZR18. Đây là cấu hình bánh xe khá lớn trên một mẫu wagon hạng sang cùng thời. Bề mặt mâm và lốp hiện đều bám bẩn, trong khi đĩa phanh bên trong đã hoen gỉ nặng.

Nhìn từ bên hông, Audi A6 Avant vẫn giữ được tỷ lệ thân xe dài, mui kéo về phía sau và đường cửa sổ đặc trưng của dòng wagon. Tay nắm cửa, gương chiếu hậu đều còn nguyên vẹn. Đuôi xe trong tình trạng tương tự phần đầu xe. Nước sơn phủ lớp bị cùng rêu xanh. Logo bốn vòng tròn đặc trưng của Audi sơn màu đen thay vì mạ crôm.

Không chỉ ngoại thất, khoang nội thất của chiếc Audi A6 Avant cũng xuống cấp đáng kể. Ghế ngồi bọc da màu tối, vô-lăng và bảng điều khiển trung tâm đều phủ bụi bẩn. Đáng chú ý, nhiều khu vực trên táp-lô, ốp cửa và bề mặt nội thất xuất hiện những mảng loang màu trắng, nâu, có dấu hiệu nấm mốc do thời gian dài không được vệ sinh và bảo quản.

Khu vực hàng ghế sau không khá hơn khi bề mặt ghế và các tấm ốp cửa xuất hiện nhiều vết ố. Một số chi tiết trang trí nội thất đã xuống cấp rõ rệt. Lá cây và bụi bẩn còn xuất hiện ở các khe, góc khuất trong khoang cabin.

Audi A6 Avant C6 được trang bị hệ thống giải trí MMI với cụm điều khiển trung tâm đặt phía sau cần số. Xe trong ảnh sử dụng hộp số tự động, có phanh tay điện tử và cụm nút điều khiển các chức năng tiện nghi đặc trưng của Audi thời kỳ này. Tuy nhiên, nhiều khả năng tất cả đều đã hỏng do thời gian dài không sử dụng.

Ở phía sau, logo TDI cho thấy chiếc xe sử dụng động cơ diesel tăng áp. Tuy nhiên, chưa thể xác định chính xác dung tích động cơ chỉ qua hình ảnh. Trong giai đoạn này, A6 Avant có các lựa chọn động cơ diesel như 2.0 TDI, 2.7 TDI V6 và 3.0 TDI V6.

Đáng chú ý, phiên bản 3.0 TDI quattro có công suất khoảng 240 mã lực, mô-men xoắn cực đại 450 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp của phiên bản này khoảng 6,7-7,1 lít/100 km tùy hộp số và cấu hình.

So với những mẫu xe sang hiện đại, Audi A6 Avant C6 đã có tuổi đời khá cao. Tuy nhiên, đây vẫn là một mẫu xe đáng chú ý nhờ thiết kế wagon đặc trưng, động cơ diesel V6 mạnh mẽ và hệ dẫn động quattro. Do đó, xe vẫn được nhiều người săn đón. Trên kính cửa xe còn dán một tờ giấy hỏi mua xe.

Với tình trạng hiện tại, nếu muốn đưa chiếc xe trở lại sử dụng, chủ nhân có thể phải thực hiện một đợt phục hồi toàn diện, từ vệ sinh và xử lý nấm mốc nội thất, kiểm tra hệ thống điện, động cơ, hộp số đến hệ thống treo, phanh và lốp xe. Chi phí sửa chữa thực tế sẽ phụ thuộc rất lớn vào tình trạng bên trong, đặc biệt là những hư hỏng phát sinh do xe không được vận hành trong thời gian dài.

Hình ảnh chiếc Audi A6 Avant nằm im lìm bên đường, cỏ dại mọc quanh bánh và nội thất phủ đầy những mảng mốc khiến nhiều người yêu xe không khỏi tiếc nuối cho một mẫu wagon hạng sang từng có giá trị hàng tỷ đồng.