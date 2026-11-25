Án tử hình chuyển tiếp thành tù chung thân

6 tội danh được bỏ hình phạt tử hình gồm: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, “Bạo loạn”, “Chống loài người”, “Tội phạm chiến tranh”, “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

4 tội danh vẫn duy trì hình phạt tử hình gồm: “Phản bội Tổ quốc”, “Giết người”, “Khủng bố”, “Sản xuất trái phép chất ma túy”.

Đáng chú ý, trong 6 tội danh được bỏ hình phạt tử hình có tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, là tội danh thường gặp trong thực tiễn. Chẳng hạn ngày 18-11 vừa qua, TAND TPHCM đã tuyên án đối với 24 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hơn 20kg ma túy. Trong đó, bị cáo Lê Thanh Tú bị tuyên hình phạt tử hình. Bản án sơ thẩm được tuyên trước thời điểm Quốc hội thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Câu hỏi đặt ra là giả sử bản án này có kháng cáo hoặc bị kháng nghị, thì trong phiên xử phúc thẩm sắp tới, bị cáo Tú có thoát án tử hình không?

TAND TPHCM tuyên án đối với 24 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 18-11-2026. Ảnh: Ý LINH

Theo ThS Nguyễn Thị Thùy Dung, giảng viên Khoa Luật hình sự, Trường Đại học Luật TPHCM, những bản án như trên thuộc trường hợp chuyển tiếp theo Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 3-12-2026.

Cụ thể, kể từ ngày Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được công bố, hình phạt tử hình đã tuyên đối với người phạm tội thuộc các tội danh bị loại bỏ hình phạt này mà chưa thi hành án sẽ được chuyển thành tù chung thân theo quyết định của Chánh án TAND tối cao.

TS - Luật sư Đặng Thị Thu Huyền, Trưởng Khoa Luật - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nhận xét, tinh thần nhân đạo thể hiện ở cách xử lý các vụ án trong giai đoạn chuyển tiếp. Bộ luật Hình sự (sửa đổi) có hiệu lực chung từ ngày 1-3-2027, nhưng riêng đối với các tội danh đã bỏ hình phạt tử hình, ngày bộ luật được công bố là mốc để tòa án dừng áp dụng hình phạt này khi xét xử, kể cả khi hành vi phạm tội xảy ra trước đó.

Phù hợp chính sách nhân đạo

Về việc bỏ hình phạt tử hình với 6 tội danh, TS - Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh (Đoàn Luật sư TPHCM) nêu ý kiến, đây là bước tiến trong quá trình đổi mới tư duy lập pháp hình sự của Việt Nam, thể hiện sự thay đổi trong cách nhìn nhận về mục đích của hình phạt, trách nhiệm của Nhà nước và giá trị quyền sống của con người.

Theo đó, chính sách hình sự đang chuyển dần từ áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất sang chú trọng hơn đến hiệu quả phòng ngừa và khả năng cải tạo người phạm tội. Việc thu hẹp hình phạt tử hình cũng phù hợp với xu hướng quốc tế.

Tính nhân đạo trong pháp luật hình sự cần được hiểu là Nhà nước vẫn trừng trị nghiêm khắc hành vi phạm tội, nhưng không nhất thiết tước bỏ mạng sống của người phạm tội. Án tù chung thân vẫn là hình phạt rất nghiêm khắc, khi người phạm tội phải chịu sự cách ly lâu dài khỏi xã hội, vừa có cơ hội cải tạo nếu còn khả năng.

Cùng quan điểm, TS Trần Thanh Thảo, giảng viên Khoa Luật hình sự, Trường Đại học Luật TPHCM, cho rằng quy định này thể hiện xu hướng nhân đạo, đề cao quyền sống của con người. Tính nghiêm minh của pháp luật không đồng nghĩa với việc áp dụng hình phạt càng nghiêm khắc càng tốt. Việc thu hẹp hình phạt tử hình không phải là sự khoan nhượng đối với tội phạm, mà là sự lựa chọn chính sách hình sự theo hướng nhân đạo, hợp lý và có tính chọn lọc hơn.

Theo TS Trần Thanh Thảo, trong 4 tội danh còn giữ hình phạt tử hình có tội “Sản xuất trái phép chất ma túy”, là bởi có sự phân hóa chính sách hình sự và xác định trọng tâm trong đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn tội phạm ma túy ngay tại nguồn. Hành vi sản xuất là hoạt động trực tiếp tạo ra chất ma túy, làm gia tăng nguồn cung bất hợp pháp. Đặc biệt là trong điều kiện công nghệ phát triển, hành vi này có thể được tổ chức với quy mô lớn để cung cấp cho nhiều đường dây tiêu thụ. Việc duy trì hình phạt nghiêm khắc nhất đối với hành vi trên phản ánh chủ trương tập trung ngăn chặn sự hình thành và mở rộng nguồn cung ma túy ngay từ đầu. Thu hẹp án tử hình để tiếp cận các điều ước quốc tế uốc hội đã thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi) giảm số tội danh có hình phạt tử hình từ 10 xuống 4. Theo Nghị quyết thi hành, từ ngày bộ luật được công bố, tòa án không tuyên hình phạt tử hình đối với các tội danh này, bản án tử hình đã tuyên mà chưa thi hành sẽ được chuyển thành tù chung thân. Đây là kết quả của một lộ trình dài trong chính sách hình sự nước ta: Từ 44 tội danh có mức án cao nhất là tử hình vào năm 1997 giảm xuống còn 29 tội danh vào năm 1999, đến năm 2009 giảm còn 22 tội danh, năm 2015 còn 18 tội danh, năm 2025 còn 10 tội danh, và đến nay chỉ còn 4 tội danh. Dưới góc độ quyền con người, đây là bước tiến quan trọng, thể hiện sự đề cao quyền sống, tính nhân đạo và tiếp cận chuẩn mực quốc tế. Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ” (Điều 19). Khoản 2 Điều 14 chỉ cho phép hạn chế quyền con người bằng luật, khi cần thiết vì lý do hiến định. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), mà Việt Nam là thành viên từ năm 1982, chỉ cho phép áp dụng hình phạt tử hình với “những tội ác nghiêm trọng nhất”. Ủy ban Nhân quyền, trong Bình luận chung số 36 (2018), giải thích tiêu chí này theo nghĩa hẹp: chỉ các tội có hành vi cố ý giết người. Tội phạm ma túy hay tình dục, dù nghiêm trọng, không thuộc ngưỡng này. Việc bỏ hình phạt tử hình với tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, vì vậy, là bước tiến rõ rệt. Việc còn giữ hình phạt tử hình với tội “Sản xuất trái phép chất ma túy” cho thấy vẫn có biện pháp trừng trị cao nhất với hành vi nguy hiểm nhất của nhóm tội này. Theo Tổ chức Ân xá quốc tế, đến cuối năm 2025, 113 quốc gia đã bãi bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình và 145 quốc gia bãi bỏ trong luật hoặc thực tế. Tháng 12-2024, Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi tạm ngừng hình phạt tử hình được 130 nước ủng hộ. Trong khu vực, Malaysia bỏ hình phạt tử hình bắt buộc từ năm 2023; Bộ luật Hình sự mới của Indonesia (có hiệu lực từ năm 2026) quy định thời gian thử thách 10 năm đối với người bị kết án tử hình. Thu hẹp hình phạt tử hình còn giúp Việt Nam thuận lợi hơn trong dẫn độ, tương trợ tư pháp hình sự vì nhiều nước từ chối dẫn độ nếu người bị yêu cầu có nguy cơ bị tử hình. Nhân đạo không có nghĩa là nương tay. Tù chung thân vẫn là hình phạt rất nghiêm khắc. Hiệu quả răn đe phụ thuộc vào khả năng phát hiện và xử lý tội phạm một cách chắc chắn, chứ không chỉ phụ thuộc vào hình phạt cao nhất là tử hình. Một nền tư pháp mạnh phải có khả năng xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. PGS-TS NGÔ HỮU PHƯỚC

Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TPHCM