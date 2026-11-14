Bỏ hẳn điểm cộng trong xét tuyển đại học từ năm 2028

Bộ GD-ĐT vừa công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư của Bộ GD-ĐT ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học.

Theo Thông tư mới, cơ sở đào tạo đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh từ năm 2026 trở về trước được tiếp tục áp dụng cho năm tuyển sinh 2027.

Tuy nhiên, tổng điểm cộng tối đa là 0,5 theo thang điểm 30, thay vì tối đa 3/30 điểm như các năm trước. Các trường có trách nhiệm giải trình về việc sử dụng điểm cộng trong phương thức tuyển sinh. Từ năm tuyển sinh 2028 trở đi, các cơ sở đào tạo không còn được sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh.

Thí sinh tham gia Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học - cao đẳng 2026. Ảnh: Xuân Quý

Ngoài thay đổi trên, một trong những điểm mới quan trọng là cơ sở đào tạo chỉ sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Mỗi chương trình, hình thức đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức tuyển sinh áp dụng từ năm 2027 và tối đa 2 phương thức áp dụng từ năm 2028, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Cơ sở đào tạo phải quy định cụ thể trọng số tính điểm xét của từng hợp phần trong từng phương thức và bảo đảm các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển (trừ đối tượng xét tuyển thẳng), quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách thức tính điểm xét, bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển, điều kiện trúng tuyển trong đó.

Trước đó, trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT cho biết, để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm 2027 và giai đoạn tiếp theo, Bộ GD-ĐT hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm tính khách quan, minh bạch và công bằng. Vì vậy, các điều chỉnh hiện nay tập trung vào 3 nội dung: mở rộng đối tượng tuyển sinh; đơn giản hóa các phương thức tuyển sinh; bảo đảm công bằng thực chất trong tuyển sinh, qua đó tuyển chọn được nguồn thí sinh chất lượng cho các trường đại học.

Với một số ý kiến cho rằng việc bỏ điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích hoặc tiêu chí bổ sung được hiểu là “bỏ chứng chỉ ngoại ngữ” hay "đưa chứng chỉ ngoại ngữ ra khỏi các phương thức xét tuyển", GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nhấn mạnh đây là cách hiểu không chính xác. Theo đó, chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được sử dụng để quy đổi, thay thế điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy tắc công khai; chứng minh yêu cầu ngoại ngữ đầu vào của chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài; hoặc được xem xét công nhận học phần, chuẩn đầu ra theo quy định. Nội dung thay đổi là không cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá chính do từng trường tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích hoặc tiêu chí bổ sung.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nhấn mạnh, "điểm cộng" thực chất là phần điểm được thêm vào kết quả xét tuyển. Có những tổ hợp xét tuyển hoặc nhóm ngành đào tạo, ngoại ngữ không phải năng lực cốt lõi để cạnh tranh đầu vào, không phải yêu cầu thiết yếu nhất của chương trình đào tạo. Khi cạnh tranh đầu vào một chương trình đào tạo, thí sinh cần được đánh giá trên cùng nhóm năng lực cốt lõi phù hợp với chương trình đó. Ngoài ra, quy định về cộng điểm giữa các trường đại học hiện nay không đồng nhất, vô hình trung có thể tạo ra sự bất công giữa các thí sinh.

Do đó, cách thức điều chỉnh được Bộ GD-ĐT đưa ra nhằm hướng tới việc thí sinh phải cạnh tranh bằng năng lực phù hợp với ngành đào tạo.

Xem toàn văn Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư của Bộ GD-ĐT ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học tại đây.