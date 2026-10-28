Bỏ Hà Nội về quê sống, cô gái được bạn trai hỏi cưới bằng tráp lễ đặc biệt

Bộ tráp cưới 'gây sốt'

Sau gần 2 năm quen biết, mối quan hệ của Hải Yến và Văn Minh (cùng quê Thanh Hoá) đã có bước chuyển. Đặc biệt, khi Yến quyết định rời Hà Nội về quê sinh sống, cả hai tìm được chí hướng chung nên càng gắn bó bền chặt.

Cặp đôi chia sẻ, ý tưởng làm tráp cưới độc lạ xuất phát từ đam mê và thói quen của cả hai. Văn Minh và Hải Yến đều thích đọc sách, thời gian yêu nhau, họ từng tặng nhau nhiều cuốn sách hay.

Chuẩn bị cho lễ ăn hỏi, Văn Minh dự định chọn các cuốn sách về văn hóa Việt Nam - chủ đề Hải Yến yêu thích. Tuy nhiên, số lượng sách tìm được không như kỳ vọng, màu sắc lại không phù hợp với tông màu chủ đạo của lễ ăn hỏi.

Cặp đôi "gây sốt" với bộ tráp cưới độc đáo.

Bởi vậy, anh chuyển sang chọn bộ truyện trinh thám Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle) và 2 cuốn sách anh đã đọc review (đánh giá) là Đôi mắt của Mona (Thomas Schlesser) và Con Bim trắng tai đen (Gavriil Troyepolsky).

Chàng trai cho biết, đã tìm kiếm “sính lễ” tại các hiệu sách ở Hà Nội và Thanh Hóa. Trong một hội sách diễn ra vào tháng 10, anh đã ra Hà Nội, dành trọn một ngày đi tìm những cuốn sách phù hợp.

“Anh ấy không chỉ muốn tạo nên một tráp lễ đẹp mắt mà còn gửi gắm mong muốn xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình nhỏ sau này”, cô dâu chia sẻ. Bên cạnh tráp sách, chú rể Văn Minh còn chuẩn bị lễ ăn hỏi là những tấm vải nhung được trang trí khéo léo với hoa hồng, hoa phi yến, ly kép màu hồng phấn.

Lý giải về tráp lễ này, Hải Yến chia sẻ, từ nhỏ cô đã thích sưu tầm các mảnh vải nhung vì loại vải này mềm mịn, tạo cảm giác dễ chịu. Khi đi ngủ, cô luôn có một tấm vải nhung bên cạnh mới có thể ngủ ngon. Hiểu được thói quen này, Văn Minh đã chia sẻ với mẹ. Người mẹ đã dành thời gian chuẩn bị 7 tấm vải màu sắc dành tặng con dâu trong ngày trọng đại.

Cặp đôi mong muốn lan tỏa tình yêu đọc sách đến nhiều người qua tráp lễ đặc biệt.

Hai tráp cưới sách và vải nhung được trang trí hài hòa đưa đến nhà Hải Yến trong lễ ăn hỏi tạo sự khác biệt, khiến cô dâu vừa xúc động, vừa thích thú.

Theo Hải Yến, chồng cô là bác sĩ quân y, đang công tác tại một bệnh viện ở Ninh Bình. Anh thường xuyên xa nhà vì đặc thù công việc. Bởi vậy, món quà trong sính lễ mang ý nghĩa tinh thần, đem lại cho cô cảm giác gần gũi, như có chồng ở bên mỗi ngày.

Sự xuất hiện của hai tráp lễ khiến nhiều vị khách bất ngờ. Hải Yến kể rằng, người thân, hàng xóm và bạn bè liên tục hỏi về ý tưởng độc đáo của họ. Một số người cho biết đã dự nhiều đám cưới nhưng chưa từng thấy sính lễ nào như vậy. “Mọi người đùa rằng, tráp sách chắc hẳn rất nặng vì “toàn tri thức”, cô cười nói.

Hình ảnh bộ tráp cưới sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội và cặp đôi nhận về nhiều lời chúc phúc và bình luận tích cực. Theo cô dâu, không ít người đã gắn thẻ người yêu, chồng để nhắn nhủ mong muốn có một lễ vật tương tự, được tạo bởi những cuốn sách mà họ yêu thích.

Tráp lễ tạo dấu ấn riêng cho cặp đôi trong ngày trọng đại.

Rời Hà Nội về quê và bước ngoặt tình cảm

Chia sẻ thêm về chuyện tình yêu của mình, Hải Yến kể, cặp đôi quen nhau cách đây 2 năm qua một nhóm bạn chung. Cô ấn tượng với chồng bởi sự thông minh, tư duy linh hoạt. Bản thân cô cũng để lại cảm tình với “cậu bạn cùng tuổi” bởi gương mặt xinh xắn, tính cách thân thiện.

Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, cả hai chỉ duy trì mối quan hệ ở mức tình bạn. Trong quá trình đó, họ dần nhận ra có nhiều sở thích, thói quen tương đồng, từ cách suy nghĩ đến giải quyết vấn đề.

Đến tháng 4, cả hai chính thức trở thành một cặp, khi Hải Yến quyết định rời Hà Nội về quê làm việc. Đôi bên có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ nên tình cảm dần trở nên bền chặt. Họ tìm được chí hướng chung trong công việc, cuộc sống khi Yến về quê.

Cặp đôi nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp từ gia đình, bạn bè.

Văn Minh công tác tại một bệnh viện ở Ninh Bình, cách nhà ở Thanh Hóa khoảng 60km. Đặc thù công việc cùng lịch trực tại bệnh viện khiến anh thường vắng nhà. Vì thế, cả hai quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 10 năm nay để sớm ổn định cuộc sống.

Cặp đôi dành nhiều thời gian chuẩn bị cho đám cưới và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi những thông điệp mình gửi gắm qua tráp cưới được mọi người đón nhận. Với họ, đó sẽ là hành trang tuyệt vời để cả hai bước vào hôn nhân, xây dựng một cuộc sống hạnh phúc.