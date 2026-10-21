Bỏ 'giấy phép con', cắt giảm điều kiện kinh doanh

Theo dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động (các Điều 52, 53, 54), Chính phủ đề xuất bãi bỏ hoàn toàn ngành nghề “cho thuê lại lao động” khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Thay vì phải trải qua các thủ tục xin cấp phép kinh doanh phức tạp như trước đây, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động chỉ cần thực hiện theo cơ chế: Đăng ký và ký quỹ theo quy định; Thông báo hoạt động với cơ quan quản lý trước khi triển khai.

Một phiên giao dịch việc làm tại Hà Nội.

Sự thay đổi này giúp đơn giản hóa tối đa quy trình gia nhập thị trường, đồng thời tăng tính tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp.

Tương tự, đối với Luật Việc làm (các Điều 27, 28), dự thảo Luật quyết định xóa bỏ hoàn toàn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Đối với doanh nghiệp hoạt động truyền thống, doanh nghiệp dịch vụ việc làm không còn phải xin giấy phép, mà chỉ cần thực hiện thủ tục thông báo hoạt động cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Đối với doanh nghiệp hoạt động trên môi trường số, nhằm bảo đảm tính thống nhất với Luật Thương mại điện tử, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ việc làm qua sàn thương mại điện tử hoặc nền tảng số chỉ cần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thương mại điện tử, không phát sinh thêm bất kỳ giấy phép con chuyên ngành nào khác.

Để không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tổ chức, doanh nghiệp, Điều 7 dự thảo Luật quy định rõ khoản chuyển tiếp: Các Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm đã được cấp trước ngày Luật có hiệu lực thi hành mà vẫn còn thời hạn thì doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng và không phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động.

Bên cạnh đó, việc bãi bỏ các điều kiện kinh doanh này còn đi kèm với việc điều chỉnh thẩm quyền quản lý về cấp cơ sở (UBND cấp xã), bãi bỏ quy định về thanh tra lao động chuyên ngành để thực hiện kiểm tra theo Luật Thanh tra mới, giúp bộ máy quản lý nhà nước gọn nhẹ, hiệu lực và hiệu quả hơn.

Đề xuất nghỉ hưởng nguyên lương ngày 24/11 - "Ngày Văn hóa Việt Nam".

Nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa, dự thảo Luật sửa đổi Bộ luật Lao động bổ sung một quy định mới mang tính lịch sử: Chính thức chọn ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”. Đây sẽ là ngày nghỉ lễ hằng năm và người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Theo đề xuất, quy định về “Ngày Văn hóa Việt Nam” sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật, trong khi các nội dung sửa đổi khác dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/03/2027.