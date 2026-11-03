Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thu học phí đại học theo tháng, sinh viên được lợi gì?

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Công văn số 7526/BGDĐT-KHTC, yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện quy định về học phí trong năm học 2026-2027. Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu các trường thực hiện đúng cơ chế thu học phí tại Điều 12 Nghị định 238/2025/NĐ-CP. Theo đó, học phí được thu định kỳ hằng tháng. Trường hợp người học tự nguyện, cơ sở giáo dục mới có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với giáo dục đại học, thời gian thu học phí tối đa là 10 tháng mỗi năm. Như vậy, các trường không được mặc định việc đóng gộp học phí theo học kỳ hoặc cả năm là yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên.

Sinh viên được chủ động hơn khi đóng học phí

Lợi ích dễ thấy của việc thu học phí theo tháng là giảm áp lực phải chuẩn bị một khoản tiền lớn trong cùng thời điểm. Thay vì phải đóng học phí cho nhiều tháng ngay đầu học kỳ, sinh viên có thể phân bổ khoản chi này theo từng tháng, qua đó dễ cân đối với tiền sinh hoạt, nhà ở và các chi phí học tập khác.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những sinh viên phải tự trang trải một phần hoặc toàn bộ chi phí học tập, hoặc gia đình có nguồn thu nhập không ổn định. Việc chia nhỏ thời điểm đóng tiền giúp người học chủ động hơn trong kế hoạch tài chính, hạn chế tình trạng phải xoay xở một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn.

Một điểm quan trọng khác là quyền lựa chọn của sinh viên được đặt rõ hơn trong quy định. Nhà trường vẫn có thể thu học phí theo học kỳ hoặc cả năm, nhưng chỉ khi người học tự nguyện. Nếu sinh viên muốn đóng theo tháng, trường cần thực hiện theo cơ chế thu định kỳ, thay vì yêu cầu tất cả người học phải đóng gộp.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Bộ GDĐT yêu cầu hạn chế tăng học phí đột ngột

Không chỉ chấn chỉnh cách thu, Bộ GDĐT còn yêu cầu các trường rà soát mức học phí năm học 2026-2027 đối với từng trình độ, ngành và chương trình đào tạo. Đặc biệt, những ngành có mức học phí cao hoặc tăng mạnh so với năm học trước phải được xem xét kỹ về căn cứ xác định mức thu, chi phí đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng và tác động đến người học.

Bộ yêu cầu việc xác định, điều chỉnh học phí phải đúng nguyên tắc, thẩm quyền và quy định pháp luật; hạn chế tăng học phí ở mức cao, đột ngột, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng tiếp cận giáo dục đại học.

(Ảnh minh họa: Thư viện Pháp luật)

Với các chương trình đào tạo theo tín chỉ, tổng học phí tính theo số tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí tương ứng nếu thu theo năm học. Việc tính và thu học phí cũng phải bảo đảm đúng phương pháp, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của sinh viên.

Bên cạnh đó, các trường phải công khai mức học phí, chi phí đào tạo và lộ trình tăng học phí cho từng năm học, dự kiến cho cả khóa học trước khi tuyển sinh hoặc xét tuyển. Nhà trường không được tùy tiện điều chỉnh mức thu, đặt thêm các khoản thu không đúng quy định hoặc thiếu minh bạch.

Bộ GDĐT cũng yêu cầu thực hiện đầy đủ chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí; tăng cường học bổng và tạo điều kiện để sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các chính sách tín dụng dành cho người học. Mục tiêu là hạn chế tối đa tình trạng sinh viên phải ngừng học vì khó khăn tài chính.