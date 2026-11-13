Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không tạo thêm áp lực, phát sinh công việc cho giáo viên dịp 20/11

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không tạo thêm áp lực cho giáo viên dịp 20/11. Ảnh: Thiên Ân

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục về tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Theo đó, thực hiện chủ đề năm học 2026-2027 "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất", nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động kỷ niệm với những nội dung trọng tâm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục lựa chọn nội dung và quy mô tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ sở giáo dục; sự ghi nhận, tri ân nhà giáo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên đội ngũ nhà giáo tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục biểu dương, tôn vinh, lan tỏa những tấm gương nhà giáo tận tụy, tâm huyết, sáng tạo, có thành tích xuất sắc và đóng góp thực chất cho sự nghiệp giáo dục; đặc biệt là nhà giáo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, kịp thời ghi nhận, tôn vinh những đóng góp, cống hiến của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục đối với các thế hệ nhà giáo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích mỗi cơ sở giáo dục lựa chọn hoạt động chuyên môn phù hợp nhằm đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản trị nhà trường; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo; đề cao trung thực, liêm chính học thuật, dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục sử dụng các kênh thông tin, nền tảng số hiện có để giới thiệu nhà giáo tiêu biểu, lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình thầy trò; bảo đảm thông tin chính xác, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền đối với hình ảnh theo quy định; không tạo thêm áp lực hoặc phát sinh công việc không cần thiết cho nhà giáo.