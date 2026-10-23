Bộ Giáo dục và Đào tạo: Xử lý nghiêm nam sinh đánh cô giáo gây thương tích 12%

Ngày 23/10, đại diện Bộ GD&ĐT đã đến thăm hỏi, động viên cô giáo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) tại nhà riêng sau vụ việc bị nam sinh hành hung ngay trên bục giảng.

Thay mặt Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ GD&ĐT gửi lời thăm hỏi, chia sẻ tới cô giáo, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, cho biết đây là sự việc đáng tiếc xảy ra trong ngành Giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo bà Hạnh, vụ việc không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần của cô giáo mà còn tác động đến hình ảnh, sự tôn vinh cao quý của người thầy.

Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục Nguyễn Thị Hạnh thăm hỏi, động viên cô giáo. Ảnh: MOET

Bộ GD&ĐT luôn quan tâm đến vấn đề an toàn của nhà giáo, đồng thời triển khai các chính sách, hoạt động cụ thể nhằm bảo vệ đội ngũ giáo viên. Bộ cũng đã chỉ đạo Sở GD&ĐT khẩn trương, nghiêm túc làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh, bảo đảm công bằng, lẽ phải và giữ vững sự tôn nghiêm đối với nhà giáo, nghề giáo.

Trước đó, ngày 19/10, tại lớp học, học sinh L.H.V. đã có hành vi hành hung giáo viên bộ môn Toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo bị thương, chảy máu vùng mũi và phải cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt (Phú Thọ), sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Trung tâm Pháp y Hà Nội tiến hành giám định thương tích đối với cô giáo. Kết quả xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 12%.

Ngày 19/10, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nam sinh liên quan. Đến ngày 21/10, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can L.H.V. về tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc bảo vệ nhà giáo, Điều 37 Luật Nhà giáo quy định tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo, tùy tính chất và mức độ vi phạm, có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

Đáng chú ý, hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo diễn ra trong cơ sở giáo dục hoặc khi nhà giáo thực hiện hoạt động nghề nghiệp phải được xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.