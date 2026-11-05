Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét sửa quy định kỷ luật học sinh

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề ngăn chặn bạo lực học đường - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đoàn Trung Kiên đã thông tin về các giải pháp phòng ngừa, xử lý bạo lực học đường, đặc biệt trước những vụ việc học sinh hành hung giáo viên.

Theo Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên, Bộ GD&ĐT nhất quán quan điểm kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền pháp luật; bảo vệ danh dự, nhân phẩm và sự an toàn của nhà giáo, học sinh.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, Bộ đang tập trung triển khai bốn nhóm giải pháp, từ phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ sau vụ việc đến tăng cường trách nhiệm quản lý của các cơ sở giáo dục.

Trong đó, các nhà trường được yêu cầu tăng cường giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ và nhận diện hành vi bắt nạt trực tuyến. Giáo viên cần được bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống sư phạm, đồng thời phối hợp với gia đình theo dõi diễn biến tâm lý học sinh để kịp thời hỗ trợ.

Đáng chú ý, khi xảy ra bạo lực học đường, nhà trường phải lập tức ngăn chặn hành vi, bảo đảm an toàn, sơ cứu, cấp cứu và hỗ trợ người bị ảnh hưởng; thông báo, phối hợp với gia đình và cơ quan có thẩm quyền.

Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Bộ GD&ĐT yêu cầu phải chuyển đến cơ quan có thẩm quyền; tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ giải quyết nội bộ. Quá trình xử lý phải bảo vệ đời tư, danh dự, nhân phẩm và quyền lợi hợp pháp của giáo viên, học sinh, đặc biệt là trẻ em.

Bên cạnh xử lý vi phạm, các cơ sở giáo dục phải chú trọng tư vấn tâm lý, hỗ trợ người bị ảnh hưởng phục hồi và tiếp tục dạy, học an toàn. Đối với học sinh có hành vi bạo lực, việc xử lý cần kết hợp giáo dục, tư vấn và giám sát nhằm ngăn ngừa tái diễn.

Về công tác phối hợp, Bộ GD&ĐT đang cùng Bộ Công an triển khai Kế hoạch số 113/KHPH-BCĐ ngày 30/7/2026 nhằm tăng cường an toàn trường học, phòng ngừa và xử lý bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật trong học sinh.

Đến nay, kế hoạch đã được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố; 95,66% cơ sở giáo dục đã ký kết phối hợp với công an địa phương.

Liên quan đến Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết, Bộ đã giao Vụ Học sinh, sinh viên tiếp tục kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, tiếp thu ý kiến của nhà giáo, cơ sở giáo dục, phụ huynh và chuyên gia để xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi cần thiết.

Bộ GD&ĐT cũng đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 80/2017/NĐ-CP về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

Trọng tâm là làm rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục, người đứng đầu và các cơ quan liên quan; hoàn thiện cơ chế phối hợp, tiếp nhận thông tin, cảnh báo, can thiệp, xử lý và hỗ trợ sau vụ việc. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, làm rõ trách nhiệm khi để xảy ra hoặc chậm xử lý các vụ bạo lực học đường.