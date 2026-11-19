Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo Ban tổ chức, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều dấu mốc có ý nghĩa. Đó là năm đầu thực hiện Luật Nhà giáo - đạo luật đầu tiên dành riêng cho nhà giáo; năm thứ hai triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, biểu tượng bền bỉ của truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài của dân tộc.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là đội ngũ nhà giáo và thế hệ trẻ. Từ quan điểm nhất quán xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, Nghị quyết số 71-NQ/TW đã nâng tầm nhận thức, khẳng định giáo dục và đào tạo quyết định tương lai dân tộc.

Các đại biểu, thầy, cô giáo tham dự lễ kỷ niệm và tuyên dương. (Ảnh: Ban tổ chức)

Điều đó không chỉ xác lập vị thế, tầm quan trọng của giáo dục, của người thầy mà còn là yêu cầu lịch sử đối với giáo dục, với người thầy, là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng lớn lao đối với sự nghiệp trồng người trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo Thứ trưởng, thế hệ trẻ đang trưởng thành trong bối cảnh rất khác. Các em có điều kiện tiếp cận tri thức rộng, nhanh hơn; có khả năng kết nối, sáng tạo và thể hiện chính kiến mạnh mẽ hơn. Trong kỷ nguyên số, khi trí thức được tiếp cận ngày càng dễ dàng và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách dạy, cách học, vai trò dẫn dắt của người thầy càng trở nên quan trọng…

Thứ trưởng Thường trực Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu ý kiến. (Ảnh: Ban tổ chức)

Vì vậy, nhà giáo cần tiên phong đổi mới toàn diện phương pháp giáo dục; không ngừng tự học và học tập suốt đời; đổi mới, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lịch sử, văn hóa của đất nước, đạo đức, lối sống để học sinh, sinh viên học tập, noi theo.

Theo Thứ trưởng, tôn vinh nhà giáo không chỉ là ghi nhận thành tích, mà còn là trân trọng nhân cách, lòng yêu thương và những cống hiến bền bỉ. Giá trị của người thầy được thể hiện sâu sắc trong những thay đổi tốt đẹp đem đến cho học trò, nhà trường và cộng đồng.

Để thực hiện sứ mệnh cao cả đó, ngành giáo dục, các thầy, cô giáo rất cần sự thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm, đồng hành của cả hệ thống chính trị. Các nhà giáo được tuyên dương hôm nay tiếp tục là những người lan tỏa tinh thần đổi mới, lòng yêu nghề và tình thương học trò; truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, cộng đồng, đồng thời đóng góp những kinh nghiệm từ thực tiễn vào việc hoàn thiện chính sách giáo dục; thật sự trở thành những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa muôn sắc của ngành giáo dục; những tấm gương tận tụy, hết lòng vì học sinh, vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp, nhà trường và xã hội tôn vinh…

Các nhà giáo tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ. (Ảnh: Ban tổ chức)