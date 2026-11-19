Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Ngọc Thưởng cho biết, năm 2026 đánh dấu nhiều dấu mốc quan trọng của ngành, trong đó có năm đầu tiên thực hiện Luật Nhà giáo, năm thứ hai triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Theo Thứ trưởng, Nghị quyết 71-NQ/TW tiếp tục khẳng định vai trò của giáo dục đối với tương lai đất nước, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ nhà giáo. Dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông nhấn mạnh: "Trong mỗi bước trưởng thành của học trò đều có tâm huyết của người thầy, trong mỗi bước tiến của dân tộc, đều có nền móng của giáo dục".

Trong giai đoạn phát triển mới, giáo dục không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng mà còn phải góp phần hình thành nhân cách, lòng yêu nước, sự nhân ái, trung thực và tinh thần trách nhiệm cho học sinh.

Đề cập tác động của trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đối với giáo dục, Thứ trưởng cho rằng vai trò của người thầy ngày càng quan trọng. Công nghệ có thể cung cấp thông tin nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương và khả năng truyền cảm hứng của giáo viên. Vì vậy, nhà giáo cần giúp học sinh phát triển tư duy độc lập, phương pháp tự học và năng lực học tập suốt đời.

Ông đề nghị giáo viên chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường giáo dục lịch sử, văn hóa, đạo đức và lối sống. Trước khi trở thành công dân số, công dân toàn cầu, học sinh cần được rèn luyện để trở thành những người Việt Nam có lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, trung thực và trách nhiệm.

Nhấn mạnh giá trị của nghề dạy học, Thứ trưởng cho rằng đóng góp của giáo viên không phải lúc nào cũng được nhìn thấy ngay mà có thể thể hiện sau nhiều năm, qua sự trưởng thành của học trò. Một lời động viên, bài giảng khơi dậy niềm ham học hay sự kiên nhẫn của thầy cô có thể trở thành điểm tựa, góp phần thay đổi cuộc đời học sinh.

Các đại biểu tham dự chương trình kỷ niệm và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Để nhà giáo yên tâm công tác, ông đề nghị các địa phương bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên và thiết bị dạy học tối thiểu, thực hiện đúng quy định về sĩ số học sinh. Các nhà trường cần giảm họp hành, công việc hành chính không cần thiết, tạo điều kiện để giáo viên tập trung giảng dạy và quan tâm đến từng học sinh.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò đồng hành của gia đình, nhà trường, xã hội và chính quyền các cấp trong việc chia sẻ áp lực với giáo viên, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhân dịp này, ông gửi lời tri ân tới những nhà giáo đang công tác ở mọi miền đất nước, từ vùng cao, biên giới, hải đảo đến đồng bằng, đô thị. Thứ trưởng mong muốn 335 nhà giáo được tuyên dương tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa tinh thần đổi mới, lòng yêu nghề và tình thương học trò, đóng góp cho sự phát triển của ngành.

Theo ông, thành công của giáo dục không chỉ thể hiện qua báo cáo hay số liệu mà còn được nhìn thấy trong sự trưởng thành của học sinh, niềm tin của phụ huynh và niềm vui được làm nghề của mỗi nhà giáo.

70 nhà giáo đại diện tham dự Lễ kỷ niệm và tuyên dương tại Hà Nội.

Bộ GD&ĐT xét chọn, tuyên dương 335 nhà giáo tiêu biểu năm 2026, gồm 207 nữ và 128 nam, đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo và loại hình cơ sở giáo dục. Trong số này có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số. Có 70 nhà giáo đại diện tham dự lễ kỷ niệm, tuyên dương tại Hà Nội và chương trình gặp mặt lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội.

Các nhà giáo được vinh danh có nhiều đóng góp trong giảng dạy và phát triển giáo dục, từ đổi mới phương pháp dạy học, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến phát triển kỹ năng nghề nghiệp, đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ GD&ĐT đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Hoạt động được tổ chức hằng năm nhằm ghi nhận đóng góp của đội ngũ, đồng thời khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những phương pháp hiệu quả trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục.

Ở bậc mầm non, nhiều giáo viên công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn, đổi mới phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ. Tại các trường phổ thông, giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, triển khai giáo dục STEM, STEAM nhằm phát triển tư duy sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.

Trong giáo dục nghề nghiệp, nhiều nhà giáo đổi mới chương trình đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành, ứng dụng kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất. Ở bậc đại học, giảng viên kết hợp giảng dạy với nghiên cứu khoa học, phát triển các công trình và giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng.

Năm học 2026-2027 mang chủ đề "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất". Lễ kỷ niệm, tuyên dương và gặp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, đồng thời lan tỏa sự trân trọng đối với nghề dạy học. Các hoạt động cũng nhấn mạnh việc chăm lo đời sống, bảo đảm điều kiện làm việc để giáo viên yên tâm gắn bó và cống hiến.

Quang cảnh tại buổi lễ.

Lễ tuyên dương năm nay diễn ra trong bối cảnh ngành Giáo dục triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo. Trong đó, Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, là những cơ sở quan trọng cho việc xây dựng và phát triển đội ngũ.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành luật riêng về nhà giáo, quy định cụ thể về vị trí, vai trò, quyền, nghĩa vụ, tuyển dụng, sử dụng, phát triển nghề nghiệp và các chính sách đối với đội ngũ.

Bộ GD&ĐT đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương cụ thể hóa chủ trương, chính sách, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, khắc phục bất cập về cơ cấu đội ngũ, thúc đẩy chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút và đãi ngộ nhà giáo; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp.

Ngành Giáo dục cũng đặt mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc, giảm áp lực hành chính không cần thiết, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, dân chủ, nhân văn, tạo điều kiện để nhà giáo tập trung vào chuyên môn và gắn bó lâu dài với nghề.