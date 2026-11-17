335 nhà giáo được lựa chọn tôn vinh trên cả nước

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, năm 2026, Bộ xét chọn và tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu, gồm 207 nữ và 128 nam. Đây là những đại diện đến từ các cấp học, trình độ đào tạo và loại hình cơ sở giáo dục khác nhau; trong đó có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số.

Trong số này, 70 nhà giáo sẽ đại diện tham dự Lễ kỷ niệm và tuyên dương tại Hà Nội, đồng thời tham dự chương trình gặp mặt lãnh đạo Chính phủ và Quốc hội.

Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ gặp mặt 103 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Các nhà giáo được lựa chọn tôn vinh đại diện cho nhiều lĩnh vực, từ giáo dục mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp và đại học. Họ là những giáo viên vượt khó, tận tụy với học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; những thầy cô chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy giáo dục STEM, STEAM.

Trong giáo dục nghề nghiệp, nhiều nhà giáo tích cực đổi mới đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành, ứng dụng kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất. Ở các trường đại học, đội ngũ giảng viên vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu khoa học, phát triển những công trình và giải pháp có giá trị ứng dụng thực tiễn.

Theo Bộ GD&ĐT, từ năm 2017 đến nay, đã có 2.206 nhà giáo được xét chọn, tôn vinh. Hoạt động này nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, đồng thời lan tỏa các mô hình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị cơ sở giáo dục hiệu quả.

Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và lan tỏa những giá trị nghề nghiệp.

Nhiều chính sách mới tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo

Lễ tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành Giáo dục triển khai nhiều chủ trương, chính sách mới nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo.

Trong đó, Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cùng Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tạo nền tảng chính trị và pháp lý cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ.

Các chính sách tập trung vào những vấn đề như tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp, tiền lương, phụ cấp và chế độ đãi ngộ đối với nhà giáo. Ngành Giáo dục cũng tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, bất cập về cơ cấu đội ngũ; cải thiện điều kiện làm việc và giảm áp lực hành chính không cần thiết.

Theo Bộ GD&ĐT, việc chăm lo cho đội ngũ nhà giáo không chỉ dừng ở hoạt động tri ân, tôn vinh mà cần được thể hiện bằng những chính sách thiết thực, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác, phát huy năng lực và gắn bó lâu dài với nghề.

Lễ tuyên dương tổ chức tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 sẽ diễn ra ngày 19/11 tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).

Chương trình dự kiến gồm các hoạt động nghệ thuật chào mừng, diễn văn của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, phóng sự giới thiệu những câu chuyện nghề giáo và nghi thức tuyên dương, trao thưởng cho đại diện Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Năm học 2026 - 2027 mang chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Lễ kỷ niệm và tuyên dương năm nay là dịp ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, đồng thời tiếp tục lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo và khẳng định vai trò của người thầy đối với chất lượng giáo dục, sự phát triển nguồn nhân lực đất nước.