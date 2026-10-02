Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm 2028

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức triển khai việc hoàn thiện sách giáo khoa, bảo đảm tính kế thừa, ổn định. Ảnh minh họa: VGP.

Chiều 2/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc điều chỉnh, cập nhật sách giáo khoa, hoàn thiện để sử dụng từ năm học 2028-2029.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 22/9/2026, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa.

Cụ thể, rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Thông báo số 494/TB-VPCP)...

Thực hiện chỉ đạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động tổ chức rà soát chương trình giáo dục phổ thông; thành lập các nhóm nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lí, giáo viên và các đối tượng có liên quan.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện các nội dung rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông 2018 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông được rà soát, cập nhật, bổ sung, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức triển khai việc hoàn thiện sách giáo khoa, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, không gây xáo trộn lớn trong dạy và học; đồng thời cập nhật kịp thời những yêu cầu, định hướng mới của chương trình vào sách giáo khoa.

“Việc hoàn thiện sách giáo khoa được thực hiện trên cơ sở bộ sách đã được quyết định sử dụng thống nhất trên toàn quốc, theo lộ trình để sử dụng từ năm học 2028-2029”, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đây không phải là việc xây dựng lại chương trình và sách giáo khoa từ đầu, mà là quá trình kế thừa, rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở những nội dung đang thực hiện, phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

“Cách tiếp cận này vừa bảo đảm yêu cầu đổi mới, cập nhật những nội dung cần thiết, vừa giữ được tính ổn định, liên tục của quá trình dạy học, hạn chế xáo trộn đối với nhà trường, giáo viên, học sinh và gia đình”, thông cáo nêu rõ.

Theo đó, việc hoàn thiện sách giáo khoa sẽ kế thừa và cập nhật, bổ sung những yêu cầu mới của chương trình giáo dục phổ thông như chú trọng các nội dung nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến; bổ sung, cập nhật các nội dung về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc và các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng phù hợp với yêu cầu của Chương trình và lứa tuổi học sinh.

Đồng thời, tiếp tục rà soát nội dung sách giáo khoa theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp với điều kiện dạy học thực tế ở các vùng, miền; giảm những nội dung trùng lặp, nặng về lý thuyết hoặc quá chuyên sâu, không cần thiết đối với giáo dục phổ thông.

Quá trình này cũng sẽ rà soát các vấn đề liên quan đến tác giả, chủ biên và bản quyền sách giáo khoa.

Cùng với đó, Bộ sẽ triển khai các nhiệm vụ liên quan đến đổi mới công tác biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng sách giáo khoa.

Theo Thông báo số 494/TB-VPCP, bản quyền sách giáo khoa phải được xác định là tài sản của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, chịu trách nhiệm về nội dung và giữ bản quyền; đồng thời nghiên cứu phương án phát hành miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo lộ trình quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát, đổi mới phương thức phát hành, cung ứng sách giáo khoa, nghiên cứu cắt giảm các khâu trung gian, tăng tính chủ động của địa phương và đa dạng hóa các kênh cung ứng phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng thời, sẽ đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục, chủ động kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư để xác định chính xác nhu cầu sách giáo khoa theo cấp học, lớp học và từng cơ sở giáo dục; qua đó nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu, điều phối và phân phối sách giáo khoa.