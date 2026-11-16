Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 335 nhà giáo tiêu biểu năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 335 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu năm 2026. Danh sách gồm 207 nữ và 128 nam, đại diện các cấp học, trình độ đào tạo và loại hình cơ sở giáo dục. Trong số này có 21 người là người dân tộc thiểu số.

Các nhà giáo tiêu biểu được vinh danh, ghi nhận những đóng góp trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và đổi mới giáo dục.

Các cá nhân được lựa chọn có nhiều đóng góp trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giáo dục và hỗ trợ người học. Nhiều nhà giáo công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động dạy học, chăm sóc và giáo dục học sinh.

Theo Bộ GD&ĐT, 335 cá nhân được vinh danh là những đại diện tiêu biểu cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước. Bên cạnh đó, còn nhiều thầy cô âm thầm gắn bó với nghề, tận tụy chăm lo cho học sinh, nghiên cứu và đồng hành cùng cộng đồng, góp phần duy trì chất lượng giáo dục, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 sẽ diễn ra ngày 19/11 tại Hà Nội. Trong số 335 người được nhận bằng khen, 70 cá nhân đại diện tham dự chương trình.

Cùng dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ gặp mặt 103 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ GD&ĐT đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu trên cả nước. Hoạt động nhằm ghi nhận đóng góp của đội ngũ, khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị cơ sở giáo dục.

Danh sách 335 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen năm 2026: