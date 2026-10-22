Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung quy định về đánh giá học sinh

Thông tư xác định học bạ số là thành phần của hồ sơ đánh giá học sinh. Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm học bạ số và bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Nhận xét, kết quả tổng hợp đánh giá giáo dục và thành tích được khen thưởng trong năm học của học sinh được cập nhật vào Học bạ số. Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 được xác nhận “Hoàn thành chương trình tiểu học” trên học bạ số.

Thông tư giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, thẩm định, cung cấp đề kiểm tra định kì chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn. Việc kiểm tra phải có thông báo và được thực hiện cuối học kỳ I và cuối năm học đối với học sinh lớp 5; cuối học kỳ I và cuối học kỳ II đối với học sinh lớp 9, lớp 12. Đề kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông và thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học.

Ở cấp THCS, THPT, nhà trường được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư quy định thống nhất nguyên tắc đánh giá học sinh khuyết tật ở các cấp học nhằm bảo đảm tính nhân văn, đánh giá dựa trên sự tiến bộ của chính học sinh, không so sánh với các học sinh khác.