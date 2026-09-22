Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục giảm đầu mối, tinh gọn mạng lưới giáo dục nghề nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Giảm đầu mối, hướng tới mạng lưới tinh gọn

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 31/7/2026, cả nước có 313 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Đến ngày 18/9/2026, số cơ sở này giảm còn 280, giảm 33 cơ sở, tương đương 10,5%.

Để đạt mục tiêu giảm tối thiểu 30% số đầu mối theo yêu cầu, dự kiến tiếp tục giảm khoảng 62 cơ sở so với số lượng hiện nay. Theo phương án được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, 23 trường cao đẳng trực thuộc các bộ, ngành đào tạo những lĩnh vực đặc thù dự kiến được giữ lại. 79 trường cao đẳng, trung cấp được định hướng chuyển về địa phương quản lý.

Các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp, dự kiến giảm thêm 58 cơ sở. Một định hướng quan trọng là cơ bản không còn trường trung cấp hoạt động độc lập; các trường trung cấp sẽ từng bước được sắp xếp, sáp nhập vào các trường cao đẳng phù hợp. Việc tổ chức lại mạng lưới nhằm giảm đầu mối, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ, đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng cao năng lực đào tạo.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Hà

Tại Nghệ An, việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đã được triển khai theo lộ trình. Đến nay, tỉnh đã thực hiện sáp nhập 9 trường trung cấp, giảm còn 5 trường, đạt tỷ lệ 44,4%. Đối với các trường cao đẳng, từ 4 trường đã sắp xếp còn 3 trường, đạt tỷ lệ 25%. Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng giảm sự phân tán về đầu mối, tập trung nguồn lực cho những cơ sở có năng lực đào tạo, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương.

Đồng chí Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Hà

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương cơ bản thống nhất với định hướng sắp xếp. Tuy nhiên, các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu phải rà soát kỹ chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề đào tạo, đội ngũ, cơ sở vật chất và nhu cầu nhân lực trước khi quyết định phương án. Tinh gọn đầu mối không đồng nghĩa với sáp nhập cơ học. Việc sắp xếp phải bảo đảm sau tổ chức lại, quy mô và năng lực đào tạo được duy trì, chất lượng được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động.

Sắp xếp không đồng nghĩa với giảm quy mô đào tạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành, địa phương trong triển khai sắp xếp mạng lưới giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu của việc sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, phát triển giáo dục nghề nghiệp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, việc sắp xếp phải được thực hiện với tinh thần khẩn trương nhưng thận trọng, chắc chắn, gắn với nhu cầu của thị trường lao động. Giảm đầu mối không đồng nghĩa với giảm quy mô đào tạo; ngược lại, yêu cầu đặt ra là sau sắp xếp, các cơ sở phải hoạt động hiệu quả hơn và chất lượng đào tạo phải được nâng lên. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi chuyển về địa phương quản lý không chỉ phục vụ nhu cầu nhân lực của riêng địa phương mà còn có thể đáp ứng nhu cầu của cả vùng và cả nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Hà

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, về nguyên tắc, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được chuyển giao về địa phương quản lý, trừ những cơ sở có tính chất đặc thù thuộc các bộ, ngành. Mục tiêu phấn đấu là giảm tối thiểu 30% số lượng cơ sở. Các bộ, ngành và địa phương phải khẩn trương hoàn thiện phương án, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả sắp xếp; hoàn thành trước ngày 1/10/2026.

Đối với những cơ sở hoạt động không hiệu quả, yêu cầu đặt ra là phải có phương án xử lý phù hợp, trong đó xem xét giải thể tại bộ, ngành chủ quản, không chuyển khó khăn sang địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định, tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tính chất đặc thù; đồng thời khẩn trương thẩm định, xử lý các hồ sơ sáp nhập, giải thể và tổng hợp tiến độ, báo cáo Chính phủ. Các bộ, ngành có cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc phải hoàn thiện phương án sắp xếp, trong đó xác định rõ cơ sở giữ lại, sáp nhập, giải thể hoặc chuyển giao về địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Hà

Hồ sơ liên quan đến sáp nhập, giải thể trường cao đẳng được yêu cầu gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định trước ngày 28/9; hồ sơ chuyển giao về địa phương gửi Bộ Nội vụ thẩm định trước ngày 25/9.

Thời hạn hoàn thành chỉ còn ít ngày, trong khi khối lượng công việc còn lớn. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương hoàn thiện phương án, tháo gỡ các điểm nghẽn về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và đất đai. Mục tiêu cuối cùng của quá trình này không chỉ là một mạng lưới tinh gọn hơn, mà phải là một hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiệu quả hơn, chất lượng hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.