Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp xếp, tổ chức lại nhiều trường đại học, cao đẳng

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định về kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - một trong những đơn vị sẽ được sắp xếp, tổ chức lại. Ảnh: NT

Theo đó, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang sáp nhập vào Trường Đại học Nha Trang. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Thành lập Phân hiệu trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại Quảng Ninh trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội.

Chuyển giao 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương quản lý, gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1; Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị; Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội; Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng; Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng; Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1; Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2; Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.

Chuyển giao 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về Bộ Công an quản lý, gồm: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chuyển giao nguyên trạng Viện nghiên cứu Thiết kế trường học về trực thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Sáp nhập Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh vào Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Với các cơ sở giáo dục đại học, Bộ sẽ chủ trì xây dựng đề án trình Thủ tướng, ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trước ngày 1-4-2027; còn với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ chủ trì ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trong quý IV năm 2026.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc thực hiện sắp xếp gắn với nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tự chủ và đổi mới quản trị, tinh gọn, quy mô hợp lý, đa ngành, có năng lực cạnh tranh, hoạt động hiệu quả và tự chủ; giảm đầu mối; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả đầu tư công; không sáp nhập cơ học làm suy giảm chất lượng.

Quá trình sắp xếp, tổ chức lại phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên và người lao động; không làm gián đoạn hoạt động đào tạo của cơ sở giáo dục.

Nguyên tắc thực hiện phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả tổ chức hoạt động của đơn vị; bảo đảm tính kế thừa: chương trình, văn bằng, chứng chỉ của người học được chuyển tiếp liền mạch; xử lý đồng bộ về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và pháp lý; có chính sách phù hợp đối với cán bộ, viên chức, người lao động dôi dư.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ: Trong quá trình tiến hành sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị theo kế hoạch này, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị khác, bảo đảm phù hợp với các đề án sắp xếp, tổ chức lại khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.