Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp xếp lại các trường đại học, cao đẳng trong năm 2026

Theo kế hoạch, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện trong quý IV/2026. Đối với các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng đề án, trình Thủ tướng Chính phủ và ban hành các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trước ngày 1/4/2027.

Cụ thể, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương sẽ sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang sáp nhập vào Trường Đại học Nha Trang; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Bộ cũng thành lập Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại Quảng Ninh trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Quyết định số 3013/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ. (Nguồn: VGP)

Tám cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chuyển giao về địa phương quản lý, gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1; Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị; Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội; Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng; Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng; Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1; Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 và Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.

Ba cơ sở được chuyển giao về Bộ Công an quản lý gồm Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất và Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học được chuyển giao nguyên trạng về trực thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh được sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và đổi mới quản trị; thúc đẩy tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo, hình thành các đơn vị có quy mô hợp lý, năng lực cạnh tranh và hoạt động hiệu quả. Việc tổ chức lại phải phù hợp với quy hoạch, nhu cầu nhân lực của từng vùng, ngành và cả nước, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Đáng chú ý, Bộ yêu cầu không sáp nhập cơ học làm suy giảm chất lượng giáo dục. Quá trình sắp xếp phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên, viên chức, người lao động; không làm gián đoạn hoạt động đào tạo.

Chương trình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ và quá trình học tập của người học phải được chuyển tiếp liên tục. Các vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và pháp lý cần được xử lý đồng bộ, đồng thời có chính sách phù hợp đối với cán bộ, viên chức và người lao động dôi dư.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bảo đảm tiến độ sắp xếp trong năm 2026 đối với các phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình triển khai, Bộ tiếp tục rà soát, đánh giá và nghiên cứu phương án tổ chức lại các đơn vị khác theo các đề án được phê duyệt.