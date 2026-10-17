Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp xếp 41 trường đại học, dừng quản lý trường cao đẳng

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn vừa ký kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động.

Theo kế hoạch, 15 trường cao đẳng, trung cấp cùng hai đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc diện sắp xếp trong năm nay. Các đơn vị này sẽ được sáp nhập vào trường đại học, chuyển về địa phương hoặc sang bộ, ngành khác quản lý.

Trong số này, ba trường cao đẳng sư phạm sẽ sáp nhập vào các đại học sư phạm tương ứng. Cụ thể, Cao đẳng Sư phạm Trung ương sáp nhập vào Đại học Sư phạm Hà Nội; Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang sáp nhập vào Đại học Nha Trang; Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP HCM sáp nhập vào Đại học Sư phạm TP HCM.

Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội được tổ chức lại thành phân hiệu Đại học Xây dựng Hà Nội tại Quảng Ninh. Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học chuyển về trực thuộc Đại học Xây dựng Hà Nội, còn Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP HCM sáp nhập vào Đại học Sư phạm TP HCM.

Theo phụ lục danh mục nhiệm vụ triển khai thực hiện, trong quý IV/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thực hiện các phương án sắp xếp đối với những cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ.

Một số trường đã hoàn thành việc chuyển giao. Cao đẳng Xây dựng số 1 được chuyển về địa phương quản lý, trong khi Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ chuyển về Bộ Công an.

Với các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng đề án, trình Thủ tướng xem xét và ban hành quyết định sắp xếp, tổ chức lại trước ngày 1/4/2027.

Bộ nhấn mạnh việc sắp xếp không thực hiện cơ học mà hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, tăng quyền tự chủ, đổi mới quản trị, xây dựng quy mô hợp lý và phát triển các trường đa ngành, đa lĩnh vực có năng lực cạnh tranh. Quá trình này cũng nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả đầu tư công.

Đối với những đơn vị chưa thuộc diện sắp xếp trong năm nay, Bộ yêu cầu rà soát, tổ chức lại các đơn vị bên trong theo cùng định hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hiện cả nước có 228 trường đại học, đại học công lập. Trong đó, 28 cơ sở trực thuộc UBND tỉnh, thành phố; các cơ sở còn lại do bộ, ngành quản lý.

Theo Kế hoạch 06 của Bộ Chính trị ban hành cuối tháng 7, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học công lập hướng tới chuyển các trường đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc địa phương quản lý; sáp nhập, hợp nhất những trường trên cùng địa bàn, trừ các cơ sở thuộc lĩnh vực đặc thù.

Mục tiêu đặt ra là giảm tối thiểu 20% đầu mối trước ngày 1/4/2027.