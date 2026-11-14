Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 theo Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 11/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT, sửa đổi, bổ sung một số quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh, chương trình đào tạo và công tác tuyển sinh, đào tạo đối với trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học.

Đáng chú ý, Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư quy định 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027.

(theo TTXVN)