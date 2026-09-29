Bộ Giáo dục và Đào tạo phủ nhận cấm học viên thạc sĩ làm việc toàn thời gian

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thông tin “học viên thạc sĩ chính quy không được làm việc toàn thời gian” được một số bài viết đề cập gần đây chưa phản ánh đầy đủ phạm vi áp dụng của nội dung đang được đề xuất trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về tuyển sinh và đào tạo sau đại học.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, để hiểu đúng quy định cần đối chiếu đồng thời nội dung dự thảo với các quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ và chính sách học bổng có liên quan.

Cụ thể, Khoản 1 Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 53/2026/TT-BGDĐT quy định cơ sở đào tạo được quyết định hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và kế hoạch học tập toàn khóa của từng chương trình, trên cơ sở tuân thủ Luật Giáo dục đại học, chuẩn chương trình đào tạo và Quy chế.

Dự thảo lần này không sửa đổi quy định trên. Như vậy, các cơ sở đào tạo vẫn có quyền và trách nhiệm tổ chức chương trình phù hợp, đồng thời công khai kế hoạch học tập để người dự tuyển lựa chọn.

Học viện Ngân hàng trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ quốc tế. Ảnh: BAV

Điểm được bổ sung trong dự thảo liên quan đến trường hợp đào tạo thạc sĩ theo hình thức chính quy tập trung toàn thời gian, gắn với việc xác định đối tượng được hưởng học bổng Chính phủ theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP.

Theo đó, nhóm đối tượng này được nhận mức học bổng từ 5,5 đến 7,4 triệu đồng/tháng.

Yêu cầu học tập, nghiên cứu toàn thời gian và không đồng thời làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác được đặt trong phạm vi trường hợp đào tạo này.

Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng không có cơ sở để diễn giải nội dung trên thành quy định cấm mọi học viên thạc sĩ chính quy làm việc toàn thời gian, trong đó có những người không thuộc đối tượng được hỗ trợ học bổng.

Bộ cho biết đang tiếp tục lấy ý kiến đối với dự thảo và trân trọng các ý kiến đóng góp. Trong quá trình hoàn thiện, Bộ sẽ tiếp tục rà soát cách bố cục, diễn đạt quy định nhằm làm rõ đối tượng, điều kiện và phạm vi áp dụng, tạo thuận lợi cho cơ sở đào tạo triển khai cũng như người học tiếp cận chính sách.