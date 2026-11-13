Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nghiêm cấm các trường thu tiền từ học sinh, phụ huynh dịp 20/11

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tinh gọn, thiết thực, không phô trương, lãng phí; tuyệt đối không huy động đóng góp từ học sinh và cha mẹ học sinh.

Yêu cầu trên được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu trong công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Theo Bộ, việc tổ chức cần phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị, bảo đảm sự ghi nhận, tri ân nhà giáo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và động viên đội ngũ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Các hoạt động phải được tổ chức theo hướng tinh gọn, thiết thực, ý nghĩa; không phô trương, hình thức, gây tốn kém, lãng phí. Bộ khuyến khích tổ chức ngay tại cơ sở giáo dục, kết hợp với sinh hoạt chuyên môn, giáo dục truyền thống và xây dựng văn hóa học đường, đồng thời không làm ảnh hưởng đến kế hoạch giảng dạy, học tập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 theo hướng tinh gọn, ý nghĩa, không phô trương, gây tốn kém, lãng phí; tuyệt đối không huy động đóng góp từ người học, cha mẹ người học.

Đáng chú ý, Bộ nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không huy động đóng góp từ người học, cha mẹ người học để tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Các cơ sở giáo dục cần chủ động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho nhà giáo và người học trong quá trình tổ chức.

Bên cạnh hoạt động kỷ niệm, Bộ đề nghị các sở và nhà trường quan tâm thăm hỏi, động viên nhà giáo lão thành, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ.

Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền cần được rà soát, giải quyết kịp thời. Với các vấn đề vượt thẩm quyền, cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục cần kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo.

Bộ cũng yêu cầu biểu dương, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương nhà giáo tận tụy, tâm huyết, sáng tạo, có thành tích xuất sắc và đóng góp thực chất cho sự nghiệp giáo dục. Trong đó, chú trọng ghi nhận những giáo viên đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.