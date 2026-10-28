Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải đề xuất thi lớp 10 chỉ còn môn Toán và Ngữ văn

Ngày 28/10, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo - GD&ĐT), lý giải đề xuất thi tuyển sinh lớp 10 công lập với hai môn Toán và Ngữ văn nhằm giảm áp lực thi cử, bảo đảm cơ hội học tập và hướng đến giáo dục toàn diện.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT).

Ông Tài cho hay, thực hiện tinh thần Nghị quyết 71, trong một năm qua, tỷ lệ học sinh sau lớp 9 được vào lớp 10 đã tăng từ 75% lên hơn 80%. Một số địa phương hiện đạt tỷ lệ 95%, thậm chí 97%.

Hướng tới mục tiêu phổ cập giáo dục THPT, tỷ lệ học sinh hoàn thành lớp 9 được vào lớp 10 dự kiến tiếp tục tăng. Khi nhiều địa phương chuyển sang xét tuyển học bạ, số học sinh phải tham gia thi tuyển có thể giảm mạnh.

Đề xuất giảm môn thi cũng hướng đến việc bảo đảm quyền học tập, không dùng các kỳ thi để tước đi cơ hội học tập của học sinh, đồng thời giảm tối đa áp lực thi cử, nhất là trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Các địa phương có thể lựa chọn xét tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển hoặc thi tuyển. Mỗi địa phương cần cân nhắc kỹ để chọn phương án phù hợp, bảo đảm giảm áp lực cho học sinh.

Một yêu cầu khác là bảo đảm giáo dục toàn diện. Việc quy định môn thi có thể vô tình khiến học sinh tập trung vào các môn được chọn thi, từ đó ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngành nghề trong tương lai.

"Việc giảm môn thi hướng đến mục tiêu để học sinh học toàn diện, không xem kỳ thi là mục tiêu cuối cùng mà coi quá trình học tập là cơ hội phát hiện năng lực bản thân. Kỳ thi chỉ là thời điểm áp dụng trong một số tình huống bắt buộc nhằm tuyển sinh đúng đối tượng.

Vì vậy, việc giảm số môn thi xuống còn hai có nhiều ý nghĩa: Giảm áp lực thi cử, hướng đến giáo dục toàn diện, không dùng kỳ thi để gây áp lực cho học sinh và tránh vô tình định hướng các em lựa chọn ngành nghề theo môn thi", ông Tài nói.

Trước đó, ngày 23/10, Bộ GD&ĐT đăng tải dự thảo Thông tư ban hành quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông, lấy ý kiến đến hết ngày 1/11.

Theo dự thảo, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 gồm hai môn Toán và Ngữ văn. Thời gian làm bài môn Ngữ văn là 120 phút, môn Toán là 90 hoặc 120 phút. Nội dung thi không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Dự thảo cũng quy định, học sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên phải thi các môn chung và một môn chuyên. Mỗi môn chuyên có đề thi riêng theo chương trình môn học cấp THCS, bảo đảm tuyển chọn được học sinh có năng khiếu ở môn đó.

Đối với các đối tượng thuộc diện chính sách, dự thảo quy định việc tuyển thẳng, ưu tiên và khuyến khích. Căn cứ điều kiện thực tế và quy định pháp luật, địa phương được xác định đối tượng tuyển thẳng, bảo đảm các nguyên tắc và mục tiêu tiếp nhận học sinh đầu cấp.