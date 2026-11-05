Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, siết chặt các đơn vị đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh từ xa

Quy mô đào tạo Ngôn ngữ Anh tăng hơn 60%

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân đưa ra tại cuộc họp về công tác quản lý đào tạo văn bằng thứ hai, đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh và chứng chỉ ngoại ngữ ngày 4/11.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân yêu cầu kiểm tra hoạt động đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh, chuẩn hóa chương trình và bảo đảm người học đạt trình độ C1 trước khi được cấp bằng (Ảnh: moet).

Theo số liệu của Bộ GD&ĐT, quy mô đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh tăng 60,5% trong hai năm, từ 32.489 người năm 2023 lên 52.129 người năm 2025. Số người học văn bằng thứ hai ngành này theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học cũng tăng 61,2%, từ 10.613 lên 17.113 người.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo cho biết, số liệu được trích xuất từ Hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học (HEMIS). Trong hai năm, số cơ sở có người học theo phương thức đào tạo từ xa tăng từ 20 lên 39.

Năm 2026, các cơ sở đào tạo đăng ký 38.224 chỉ tiêu từ xa ngành Ngôn ngữ Anh, 5.810 chỉ tiêu văn bằng thứ hai chính quy và 6.534 chỉ tiêu văn bằng thứ hai vừa làm vừa học. Riêng nhóm vừa làm vừa học, số chỉ tiêu đăng ký tăng 68,6% so với năm 2025. Đây là số liệu kế hoạch tuyển sinh do các cơ sở đào tạo kê khai tại thời điểm rà soát.

Theo Vụ Giáo dục Đại học, quy mô người học tăng nhanh đặt ra yêu cầu đối chiếu số lượng với năng lực tổ chức đào tạo của từng cơ sở. Việc rà soát cần tập trung vào đội ngũ giảng viên, học liệu số, hệ thống quản lý học tập, điều kiện thực hành và công tác đánh giá đủ bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Với chương trình văn bằng thứ hai, việc công nhận, chuyển đổi tín chỉ từ chương trình người học đã hoàn thành cần có căn cứ cụ thể cho từng trường hợp, đồng thời bảo đảm yêu cầu về chuẩn đầu ra.

Đơn vị này đề xuất tổ chức kiểm tra chuyên đề, ưu tiên các cơ sở có quy mô đào tạo lớn hoặc tăng nhanh. Cùng với đó là kiến nghị xây dựng chuẩn chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, thống nhất chuẩn đầu ra giữa các hình thức, phương thức đào tạo và nghiên cứu yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu ra tối thiểu bậc 5, tương đương trình độ C1.

Bên cạnh công tác đào tạo, hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ cũng cần được tăng cường kiểm tra, giám sát.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương cho biết, công tác quản lý tập trung vào hoạt động tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài và việc công nhận các chứng chỉ này.

Theo báo cáo, hiện có 38 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo quy chế trước đây. Theo quy định chuyển tiếp, các đơn vị đang tổ chức thi theo quy chế này được tiếp tục tổ chức và cấp chứng chỉ đến hết ngày 31/12/2026. Từ ngày 1/1/2027, hoạt động này sẽ thực hiện theo Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT.

Cục Quản lý chất lượng đề xuất tăng cường hậu kiểm, tập trung vào điều kiện hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu camera và phần mềm nhận diện thí sinh. Việc thẩm định độc lập ngân hàng câu hỏi và định dạng đề thi cũng được kiến nghị nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng trong đánh giá.

Đối với chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài, đơn vị đề xuất tăng cường giám sát hoạt động liên kết tổ chức thi và việc duy trì các điều kiện bảo đảm chất lượng của những chứng chỉ đã được công nhận.

Đồng thời, Cục kiến nghị xây dựng, cập nhật và công khai danh mục chứng chỉ được công nhận theo mục đích sử dụng. Trước mắt, danh mục tập trung vào các chứng chỉ dùng làm minh chứng đáp ứng yêu cầu đầu vào và chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Yêu cầu kiểm tra đào tạo từ xa, siết chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh

Thứ trưởng Lê Quân ghi nhận học văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh là nhu cầu chính đáng của xã hội. Tuy nhiên, khi quy mô đào tạo tăng nhanh và dự báo tiếp tục mở rộng, công tác quản lý cần được tăng cường, gắn với việc chuẩn hóa chương trình và bảo đảm chất lượng đầu ra.

Thứ trưởng giao Vụ Giáo dục Đại học chủ trì kiểm tra chuyên đề về đào tạo văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh theo phương thức từ xa. Vụ có trách nhiệm rà soát cơ sở dữ liệu, lựa chọn một số cơ sở để kiểm tra trực tiếp, đồng thời triển khai kiểm tra hoạt động đào tạo từ xa trên phạm vi cả nước nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập. Việc phối hợp với A03, Bộ Công an phải được thực hiện ngay từ khâu triển khai và trong suốt quá trình kiểm tra.

Đồng thời, yêu cầu Vụ sớm hoàn thiện, trình ban hành chuẩn chương trình đào tạo khối ngành ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, trong đó có ngành Ngôn ngữ Anh. Chuẩn đầu ra của chương trình văn bằng thứ hai ngành này phải tương đương với chương trình đào tạo chính quy.

Đối với yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 5, tương đương trình độ C1, các cơ sở đào tạo phải có minh chứng đánh giá người học đạt trình độ này. Thứ trưởng nhấn mạnh, người học chỉ được cấp bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh sau khi có chứng chỉ xác nhận đạt trình độ C1.

Thứ trưởng cũng giao Vụ Giáo dục Đại học phối hợp với Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin xây dựng thông tư về chuẩn nền tảng đào tạo từ xa.

Về quản lý chứng chỉ ngoại ngữ, Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý chất lượng tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và hoạt động cấp chứng chỉ tại các đơn vị này.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn số 7552/BGDĐT-GDĐH, yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học và trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học rà soát, chấn chỉnh hoạt động đào tạo văn bằng hai. Trong đó, Bộ nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm người học đạt chuẩn đầu ra thực chất, đặc biệt đối với ngành Ngôn ngữ Anh; đồng thời kiểm soát khối lượng học tập, phương thức tổ chức đào tạo và hoạt động kiểm tra, đánh giá. Theo Bộ GD&ĐT, qua phản ánh của báo chí và dư luận xã hội, việc tổ chức đào tạo văn bằng hai tại một số cơ sở giáo dục đại học còn bất cập, ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của hệ thống giáo dục đại học.