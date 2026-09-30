Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027 tại Quảng Trị

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.L

Báo cáo với đoàn kiểm tra, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết, sau khi thực hiện nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, ngành Giáo dục địa phương đã khẩn trương rà soát, tổ chức lại mạng lưới trường lớp. Tính đến tháng 9/2026, toàn tỉnh đã giảm từ 913 cơ sở giáo dục công lập xuống còn 453 cơ sở (tương ứng giảm 50,38%), dự kiến sau khi hoàn thiện các đề án sẽ còn 439 cơ sở (giảm 51,92%).

Cùng với việc thu gọn đầu mối, tỉnh đã lập 454 phân hiệu và giảm 95 điểm trường lẻ để tập trung nguồn lực. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cũng được tinh gọn từ 24 cơ sở xuống còn 18 cơ sở.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình sắp xếp mạng lưới trường lớp và công tác triển khai năm học mới - Ảnh: H.L

Năm học 2026-2027, Quảng Trị có 15.379 lớp/nhóm lớp với 424.989 học sinh, trẻ mầm non và 31.635 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đáng chú ý, địa phương đã triển khai tích cực công tác chuyển đổi số với tỉ lệ phát hành học bạ số đạt 99,9%, hoàn thành số hóa hơn 315.000 hồ sơ sổ gốc bằng tốt nghiệp THPT. Tỉ lệ cung ứng sách giáo khoa đến thời điểm hiện tại đạt 99,87%.

Tuy nhiên, từ thực tiễn cơ sở, ngành Giáo dục địa phương cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức, nổi bật là bài toán thiếu hụt hơn 1.600 giáo viên, áp lực quản trị tại các trường lẻ vùng cao quá xa, cùng những vướng mắc về tiến độ hoàn thiện các trường nội trú liên cấp vùng biên giới do thời tiết bất lợi.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.L

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ những định hướng chiến lược và giải pháp trọng tâm của địa phương trong công tác phát triển giáo dục. Về công tác tổ chức bộ máy, cùng với việc tinh gọn hơn 50% đầu mối trường, lớp, tỉnh đã chủ động bố trí lại đội ngũ cán bộ, nhân viên dôi dư sang các vị trí phù hợp, bảo đảm sự ổn định cho nhà giáo và chất lượng dạy học.

Song song với đó, địa phương cũng linh hoạt điều chỉnh công tác quản trị để thích ứng với đặc thù địa bàn chia cắt. Đối với sách giáo khoa, tỉnh đã chỉ đạo ngành Giáo dục gấp rút phối hợp với các đơn vị phát hành bổ sung hơn 6.300 bản sách còn thiếu trước ngày 30/9.

Liên quan đến hệ thống trường biên giới và giáo dục nghề nghiệp, Quảng Trị đang tập trung dồn lực hoàn thiện 4 dự án trường nội trú giai đoạn 1 trước ngày 30/10, đồng thời đề xuất Trung ương tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn tháo gỡ khó khăn cho 11 dự án giai đoạn 2; từng bước xây dựng lộ trình thực tiễn cho đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai và từng bước tháo gỡ vướng mắc cho các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên.

Đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.L

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của địa phương, đồng thời nhấn mạnh, việc sáp nhập trường, lớp phải tránh tinh gọn cơ học, đặt điều kiện tiếp cận giáo dục và an toàn của học sinh lên hàng đầu. Đồng chí Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị tỉnh cần linh hoạt cơ chế quản lý vùng khó, chủ động các phương án hợp đồng để bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình trường nội trú trọng điểm.

Về những đề xuất của tỉnh, đoàn công tác sẽ tổng hợp, ban hành hướng dẫn và tham mưu, báo cáo Chính phủ để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho Quảng Trị trong thời gian tới.