Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027 tại Ninh Bình

Quang cảnh hội nghị.

Dự buổi kiểm tra có các đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoa Lư; lãnh đạo một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh…

Lãnh đạo Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo); lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, phường Hoa Lư điều hành hội nghị.

Bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản về sắp xếp trường học, kế hoạch thời gian năm học, đội ngũ, chính sách đối với người học và các khoản thu; đồng thời ban hành hướng dẫn để địa phương, cơ sở giáo dục chuẩn bị điều kiện và tổ chức dạy học năm học 2026-2027.

Công tác chuẩn bị và tổ chức năm học mới được triển khai chủ động, đồng bộ; việc sắp xếp cơ sở giáo dục được hoàn thành trước năm học mới, giảm mạnh đầu mối nhưng cơ bản duy trì ổn định mạng lưới trường, lớp và hoạt động dạy học. Chương trình giáo dục được thực hiện đúng tiến độ; công tác huy động học sinh, bố trí đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn trường học và quản lý thu, chi được quan tâm chỉ đạo.

Lãnh đạo Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Hoa Lư phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Sau hợp nhất tỉnh và sắp xếp quy mô lớn, ngành Giáo dục vẫn duy trì một hệ thống lớn với 769 cơ sở, gần 960 nghìn người học; riêng khối mầm non, tiểu học, THCS công lập giảm 839 đầu mối, nhưng vẫn duy trì 822 phân hiệu và 589 điểm trường.

Đến đầu năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 28.661 phòng học, trong đó 28.351 phòng kiên cố, đạt 98,9%; có 7.619 phòng học bộ môn, phòng chức năng. Trong dịp hè, 3.448 phòng học được sửa chữa, nâng cấp và 786 phòng học xây dựng mới được đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí đầu tư, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ năm học mới là 2.523 tỷ đồng. Đến tháng 9/2026, toàn tỉnh đã bố trí 66 cơ sở nhà, đất dôi dư với tổng diện tích 247.145 m² cho các cơ sở giáo dục. Toàn tỉnh hiện có 45.520 giáo viên; còn thiếu 4.869 giáo viên so với định mức.

Tính đến ngày 23/9/2026, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số cơ sở giáo dục thiếu sách giáo khoa để phục vụ cho năm học 2026-2027. Tổng số bản sách giáo khoa còn thiếu 507.889 bản, trong đó: cấp tiểu học 250.541 bản; cấp THCS 170.791 bản; cấp THPT 86.557 bản (tương ứng với khoảng 4,85% tổng nhu cầu).

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoa Lư phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu hoàn thiện quy định về định mức giáo viên, Tổng phụ trách Đội, nhân viên; định mức tiết dạy và tiêu chuẩn cơ sở vật chất đối với các trường có nhiều phân hiệu, điểm trường, bảo đảm phù hợp với quy mô, số địa điểm tổ chức dạy học và yêu cầu quản lý, vận hành thực tế; điều chỉnh hoặc cho phép áp dụng cơ chế linh hoạt về số học sinh/lớp đối với cấp THPT trong những năm học có quy mô học sinh tăng cao, nhất là tại các địa bàn đô thị, khu vực có áp lực tuyển sinh lớn, bảo đảm không vượt quá 5% so với quy định; sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể về phổ cập giáo dục THPT và tương đương, làm căn cứ để các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện; rà soát, phát triển Chương trình giáo dục phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học và yêu cầu thực tiễn.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nghe các cơ sở giáo dục báo cáo tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027; thảo luận và trực tiếp giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Về các kiến nghị của ngành Giáo dục, Đoàn kiểm tra ghi nhận và sẽ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.