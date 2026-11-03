Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với xây dựng văn hóa học đường

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

Chú trọng thực chất, tránh hình thức, lãng phí

Theo đó, tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với triển khai xây dựng văn hóa học đường nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn ngành Giáo dục về ý nghĩa, giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11); khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao cho ngành Giáo dục tại Quyết định số 1111/QĐ-TTg, Chỉ thị số 35/CT-TTg và Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao chất lượng, hiệu lực quả công tác xây dựng văn hóa học đường.

Việc triển khai gắn xây dựng văn hóa học đường với việc bồi dưỡng, thực hành hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; hình thành hành vi ứng xử văn minh, trách nhiệm, nhân ái, tôn trọng sự khác biệt và tăng cường sự gắn kết của người học với nhà trường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, trang trọng, phong phú, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi, cấp học, trình độ đào tạo và điều kiện thực tiễn; lấy người học làm trung tâm, khuyến khích sự tham gia chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh viên; chú trọng hiệu quả thực chất, hạn chế hình thức, phô trương, lãng phí và tránh gây quá tải cho người học, cơ sở giáo dục.

Đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ quản lí, nhà giáo và nhân viên; phát huy tính tự giác, tích cực của người học trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Đổi mới hình thức, phương pháp theo dõi, đánh giá theo hướng chú trọng hiệu quả thực chất, căn cứ vào sự chuyển biến về hành vi, thái độ, chất lượng các mối quan hệ ứng xử, cảm nhận về mức độ an toàn, sự tôn trọng, gắn bó của học sinh, sinh viên với nhà trường và tinh thần trách nhiệm của người học đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội; không chỉ dựa vào số lượng văn bản ban hành hoặc hoạt động được tổ chức.

Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, giáo dục từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2026 hằng năm

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục triển khai một số nội dung trọng tâm. Trong đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục hệ giá trị văn hóa và tinh thần đại đoàn kết. Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, giáo dục từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2026 hằng năm nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần lễ Đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, Đoàn, Đội, Hội.

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và tinh thần đoàn kết cho học sinh, sinh viên; nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Bộ GDĐT lưu ý đa dạng hóa các hình thức truyền thông, lan tỏa thông tin, câu chuyện, gương người tốt, việc tốt và các sản phẩm truyền thông tích cực, bảo đảm tính chính xác, phù hợp với môi trường giáo dục.

Nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động văn hóa, trải nghiệm và giáo dục di sản. Theo đó, các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục căn cứ điều kiện thực tế, chủ động xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm.

Trong đó, Bộ GDĐT khuyến khích xây dựng, sử dụng tài liệu hướng dẫn và đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, giáo dục di sản gắn với xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống và phát triển phẩm chất, năng lực người học; bảo đảm an toàn, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, không triển khai đồng loạt, tránh hình thức, lãng phí và không ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học.

Bộ GDĐT đề nghị tập trung đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa học đường và thực hành các hệ giá trị trong ngành Giáo dục. Tiếp tục thực hiện, rà soát, điều chỉnh, bổ sung bộ quy tắc ứng xử của cơ sở giáo dục theo quy định hiện hành phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền, tập trung vào các tiêu chí về thái độ, hành vi, ngôn ngữ của học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo.

Khuyến khích ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và lan tỏa văn hóa số

Về xây dựng và sử dụng khẩu hiệu trong cơ sở giáo dục, Bộ GDĐT yêu cầu bảo đảm tính giáo dục, tính thẩm mĩ, rõ ràng, ngắn gọn, phù hợp với mục tiêu giáo dục, đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi của từng cấp học, trình độ đào tạo và điều kiện thực tiễn vùng miền. Rà soát, cải tạo, thay thế hệ thống khẩu hiệu hiện có; loại bỏ các nội dung không còn phù hợp, trùng lặp, hình thức hoặc không có tác dụng giáo dục; không đặt ra yêu cầu đầu tư, thay mới đồng loạt gây lãng phí.

Bộ GDĐT khuyến khích ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và lan tỏa văn hóa số. Khuyến khích khai thác, sử dụng hiệu quả Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam, các kho học liệu số và nguồn tư liệu phù hợp để phục vụ dạy học, tìm hiểu, giới thiệu lịch sử, di sản văn hóa và văn hóa địa phương; phát huy tính sáng tạo trong xây dựng các sản phẩm truyền thông số tích cực, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục.

Đồng thời, Bộ GDĐT khuyến khích ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR/AR), trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng bài giảng số, tổ chức hoạt động giáo dục và sáng tạo sản phẩm truyền thông giới thiệu di sản, các giá trị văn hóa dân tộc, bảo đảm phù hợp với mục tiêu giáo dục và điều kiện triển khai. Tăng cường giáo dục văn hóa số, đạo đức số, an toàn thông tin, ý thức tôn trọng bản quyền và trách nhiệm của người học khi tham gia môi trường mạng; hình thành thói quen tiếp nhận, chia sẻ thông tin có chọn lọc, ứng xử văn minh và có trách nhiệm trên không gian số.

Toàn văn: Văn bản số 7692/BGDĐT-HSSV hướng dẫn tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với triển khai xây dựng văn hóa học đường