Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hiểu đúng về 'đề xuất đào tạo thạc sĩ tập trung toàn thời gian'

Học viên Chương trình đào tạo thạc sĩ. (Ảnh minh họa: Trường đại học Y Dược)

Ngày 29/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin làm rõ về nội dung “đào tạo thạc sĩ tập trung toàn thời gian" trong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về tuyển sinh và đào tạo sau đại học.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số bài viết gần đây khai thác nội dung Dự thảo đã nêu lên việc “học viên thạc sĩ chính quy tập trung toàn thời gian phải học tập, nghiên cứu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo và không làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác trong thời gian học".

"Cách thông tin này chưa chính xác về phạm vi áp dụng, do chưa đối chiếu đầy đủ nội dung dự thảo với quy định hiện hành về tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ và chính sách học bổng có liên quan", Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi.

Nội dung Dự thảo bổ sung đề cập trường hợp đào tạo thạc sĩ theo hình thức chính quy tập trung toàn thời gian, gắn với việc xác định đối tượng hưởng học bổng Chính phủ theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về tuyển sinh và đào tạo sau đại học. Khoản 1 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 53/2026/TT-BGDĐT quy định cơ sở đào tạo quyết định hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và kế hoạch học tập toàn khóa của từng chương trình, bảo đảm tuân thủ Luật Giáo dục đại học, chuẩn chương trình đào tạo và Quy chế.

Dự thảo không sửa đổi quy định này. Cơ sở đào tạo tiếp tục có quyền và trách nhiệm tổ chức chương trình phù hợp, công khai kế hoạch học tập để người dự tuyển lựa chọn.

Nội dung Dự thảo bổ sung đề cập trường hợp đào tạo thạc sĩ theo hình thức chính quy tập trung toàn thời gian, gắn với việc xác định đối tượng hưởng học bổng Chính phủ theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP được nhận học bổng từ 5,5 đến 7,4 triệu đồng/tháng. Yêu cầu học tập, nghiên cứu toàn thời gian và không đồng thời làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác được đặt trong phạm vi trường hợp này. "Không có cơ sở để diễn giải thành quy định cấm mọi học viên thạc sĩ chính quy không thuộc đối tượng được hỗ trợ học bổng", Bộ Giáo dục và Đào tạo nói rõ.

Bộ cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến góp ý đối với dự thảo, rà soát cách bố cục và diễn đạt quy định để văn bản khi hoàn thiện thể hiện rõ đối tượng, điều kiện và phạm vi áp dụng, thuận lợi cho cơ sở đào tạo thực hiện và người học tiếp cận chính sách.

Đồng thời, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với việc truyền thông chính sách, thông tin cần được kiểm chứng trên toàn văn quy định hiện hành, dự thảo và văn bản liên quan. Tiêu đề và nội dung cần phản ánh đúng đối tượng mà quy định điều chỉnh, tránh đọc một cụm từ một trường hợp cụ thể suy rộng thành chính sách áp dụng cho tất cả người học.