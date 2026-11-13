Bộ Giáo dục và Đào tạo giới hạn số phương thức tuyển sinh đại học từ năm 2027

Theo thông tin Bộ GD&ĐT công bố ngày 13/11, Thông tư mới về xác định số lượng và chương trình đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, đại học và sau đại học đưa ra nhiều quy định điều chỉnh hoạt động tuyển sinh, trong đó đáng chú ý là giới hạn số phương thức tuyển sinh và thay đổi chính sách điểm cộng.

Cụ thể, từ năm 2027, mỗi chương trình hoặc hình thức đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức tuyển sinh. Con số này giảm xuống còn 2 phương thức từ năm 2028. Đối với toàn cơ sở đào tạo, số phương thức tuyển sinh tối đa là 5, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Bộ GD&ĐT giới hạn số phương thức tuyển sinh đại học từ năm 2027.

Các cơ sở đào tạo phải quy định cụ thể trọng số tính điểm xét tuyển của từng hợp phần trong mỗi phương thức; công khai tiêu chí đánh giá, xét tuyển và cách tính điểm. Đồng thời, bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển và các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển, trừ đối tượng xét tuyển thẳng.

Đối với chính sách điểm cộng, các cơ sở đào tạo đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh theo quy định từ năm 2026 trở về trước được quyết định tiếp tục áp dụng trong năm 2027. Tuy nhiên, tổng điểm cộng không được vượt quá 0,50 điểm theo thang điểm 30 và nhà trường phải giải trình việc sử dụng điểm cộng.

Các loại điểm cộng được áp dụng gồm điểm thưởng dành cho thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng; điểm thưởng đối với nhóm có thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt; điểm khuyến khích dành cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế.

Từ năm tuyển sinh 2028, các cơ sở đào tạo không sử dụng điểm cộng đối với những nhóm đối tượng nêu trên. Quy định này đánh dấu sự thay đổi trong cách tính điểm xét tuyển, đồng thời đặt ra yêu cầu các trường phải công khai, minh bạch tiêu chí đánh giá và bảo đảm cơ hội xét tuyển bình đẳng giữa các thí sinh.

Thông tư cũng yêu cầu cơ sở đào tạo công bố và thực hiện đúng các cam kết về thông tin tuyển sinh, bao gồm đối tượng, điều kiện dự tuyển, nguồn tuyển, phương thức tuyển sinh, ngưỡng đầu vào, quy tắc quy đổi độ lệch điểm và tiêu chí phụ (nếu có). Các trường phải chịu trách nhiệm giải trình với thí sinh, cơ quan quản lý nhà nước và xã hội.

Một điểm mới khác là bổ sung đối tượng dự tuyển gồm người tốt nghiệp trung học nghề của Việt Nam hoặc nước ngoài, được công nhận trình độ tương đương với trung học nghề của Việt Nam và có cùng nhóm ngành dự tuyển.

Yêu cầu đầu vào được quy định theo từng nhóm chương trình, đồng thời phải đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo (nếu có) và ngưỡng đầu vào tương ứng.