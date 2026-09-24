Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận sự chủ động của Nghệ An trong triển khai các nhiệm vụ đầu năm học

Chủ trì tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); cùng lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Y tế và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh huy động 963.515 học sinh đến trường. Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy và đổi mới phương pháp quản lý, Nghệ An đã thực hiện giảm mạnh 664 cơ sở giáo dục công lập (tỷ lệ giảm 45,73%). Trong đó, sáp nhập 649 trường khối mầm non đến THCS và đưa 12 trường THPT quy mô nhỏ sáp nhập với trường THCS thành trường liên cấp từ năm học này.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Toàn

Sau sáp nhập, hoạt động dạy và học cơ bản đi vào ổn định, 100% trường phổ thông triển khai dạy học 2 buổi/ngày. Dù vậy, mô hình trường quy mô lớn có nhiều phân hiệu xa nhau, đặc biệt, khu vực miền núi có nhiều điểm trường lẻ đang đặt ra thách thức lớn trong công tác quản lý và điều hành. Nhiều trường còn lúng túng trong việc tổ chức, chỉ đạo chuyên môn từ tổ trưởng đến các phân hiệu, đồng thời gặp khó khăn khi bố trí các vị trí việc làm kiêm nhiệm như Tổng phụ trách Đội, tổ phó chuyên môn.

Đáng chú ý, việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp dẫn đến dư thừa và giảm mạnh 1.097 vị trí cán bộ quản lý. Để giải quyết bài toán này, ngành Giáo dục Nghệ An đã rà soát và thực hiện phương án điều động, bố trí 915 cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên đứng lớp dựa trên trình độ đào tạo, chuyên môn và nhu cầu thực tế của từng cơ sở tiếp nhận.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Đậu Thị Minh Loan tham gia ý kiến về bố trí ngân sách cho giáo dục và đào tạo. Ảnh: Nguyễn Toàn

Bên cạnh đó, do áp lực tinh giản biên chế sự nghiệp, toàn tỉnh hiện đang thiếu hụt 6.686 giáo viên so với nhu cầu thực tế (tập trung chủ yếu ở bậc mầm non và tiểu học), gây ra tình trạng thừa - thiếu cục bộ.

Ngoài ra, hiện cả tỉnh vẫn còn gần 39.000 học sinh bị thiếu ít nhất 1 đầu sách giáo khoa (tỷ lệ thiếu cao nhất ở cấp THPT với 7,17%) do nguồn cung in ấn trên thị trường khan hiếm.

Đồng chí Thái Văn Thành – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

Tại cuộc làm việc, tỉnh Nghệ An cũng kiến nghị tiếp tục được Chính phủ quan tâm bố trí nguồn lực để thực hiện các chương trình, chính sách trong lĩnh vực giáo dục, nhất là đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp, thiết bị dạy học tại các địa bàn còn khó khăn. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục tương ứng với quy mô học sinh hàng năm để đảm bảo cho địa phương phân công, bố trí nguồn lực thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận sự chủ động của Nghệ An trong việc ổn định hệ thống trường lớp và điểm sáng triển khai thí điểm 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Đề nghị tỉnh chuẩn bị tốt các phương án về quản lý, nguồn lực vận hành, đội ngũ cho trường bán trú liên cấp khi đi vào hoạt động đồng bộ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh lưu ý việc sắp xếp trường lớp không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Ảnh: Nguyễn Toàn

Nhấn mạnh việc sắp xếp trường lớp phải gắn liền với hiệu quả tổ chức, chất lượng công tác quản lý và giảng dạy, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị ngành Giáo dục Nghệ An cần xác định rõ mô hình quản lý đồng bộ tại các điểm trường, điều phối hợp lý đội ngũ giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu để đảm bảo điều kiện dạy học công bằng. Đồng thời, các trường phải tăng cường công tác hậu kiểm, rà soát nghiêm túc quy trình tổ chức bán trú, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trường học.