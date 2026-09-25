Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thi lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán và Ngữ văn

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến các cơ sở giáo dục về dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp. Trong đó, có dự thảo về quy chế tiếp nhận học sinh vào lớp 10 THPT.

Cụ thể, dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu 3 hình thức tuyển sinh lớp 10 là xét tuyển hoặc thi tuyển hoặc kết hợp cả hai.

Căn cứ xét tuyển vào lớp 10 là kết quả rèn luyện và kết quả học tập các năm học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS hoặc chương trình tương đương của học sinh.

Về điều kiện tổ chức thi tuyển lớp 10, dự thảo nêu rõ: "Việc tổ chức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển chỉ được quyết định sau khi đã xác định số lượng đăng ký vượt khả năng tiếp nhận và đã rà soát, áp dụng các phương án điều phối, phân bổ theo kế hoạch nhưng vẫn không bảo đảm bố trí đủ chỗ học".

Dự thảo sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến đến hết ngày 30/9.

Đặc biệt, theo dự thảo, số môn thi vào lớp 10 chỉ còn 2 môn là Ngữ văn và Toán (thay vì 3 môn như trước đây). Thời gian làm bài thi môn văn 120 phút, môn toán 90 phút hoặc 120 phút. Riêng thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên sẽ thi thêm môn chuyên.

Đây là thay đổi đáng chú ý so với quy định hiện hành. Hiện, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 gồm Toán, Ngữ văn và môn thi thứ ba do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn, công bố trước ngày 31/3 hằng năm. Một môn không được chọn làm môn thi thứ ba quá 3 năm liên tiếp.

Nếu đề xuất được giữ nguyên khi ban hành, môn thi thứ ba sẽ không còn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 theo phương thức thi tuyển.

Trước đó, trong tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã lấy ý kiến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh về phương án thi vào lớp 10 chỉ gồm Toán và Ngữ văn. Việc dự kiến bỏ môn thi thứ 3 vào lớp 10 đã khiến nhiều giáo viên, chuyên gia lo ngại về nguy cơ học lệch và xem nhẹ ngoại ngữ ở bậc THCS.