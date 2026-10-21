Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tăng định mức tiết dạy, giáo viên nói gì?

Dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học đặt ra yêu cầu công khai, công bằng trong phân công nhiệm vụ. Từ góc nhìn một giáo viên, tôi cho rằng việc hoàn thiện quy định này cần bắt đầu từ khối lượng công việc thực tế và thời gian cần thiết để hoàn thành từng nhiệm vụ.

Thêm tiết dạy cần tính cả công việc đi kèm

Khoản 2 Điều 7 dự thảo quy định định mức tiết dạy trung bình trong 01 tuần như sau: giáo viên trường tiểu học là 24 tiết; giáo viên trường trung học cơ sở là 20 tiết; giáo viên trường trung học phổ thông là 19 tiết.

Trong khi đó, Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học: giáo viên trường tiểu học là 23 tiết/tuần, giáo viên trường trung học cơ sở là 19 tiết/tuần, giáo viên trường trung học phổ thông là 17 tiết/tuần.

Với 35 tuần thực dạy, định mức cơ bản sẽ tăng thêm 70 tiết/năm học, chưa tính các chế độ giảm định mức và quy đổi. Đây là thay đổi cần được đánh giá kỹ về tác động đối với hoạt động chuyên môn.

Mỗi tiết học đều cần chuẩn bị nội dung, lựa chọn phương pháp và thiết kế hoạt động phù hợp với học sinh. Sau giờ học, giáo viên tiếp tục kiểm tra mức độ tiếp thu, nhận xét bài làm và điều chỉnh cách dạy. Với bài tự luận hoặc sản phẩm học tập, việc đánh giá còn đòi hỏi những phản hồi cụ thể để học sinh biết mình cần tiến bộ ở đâu.

Vì vậy, tăng tiết đứng lớp cũng đặt ra yêu cầu bố trí thêm thời gian cho các công việc liên quan. Nếu tổng nhiệm vụ vẫn giữ nguyên hoặc tiếp tục tăng, giáo viên có thể phải thu hẹp thời gian đầu tư cho từng bài dạy, từng học sinh.

Trước khi điều chỉnh, cần khảo sát khối lượng lao động theo môn học, số lớp, số học sinh và nhiệm vụ kiêm nhiệm. Kết quả khảo sát sẽ giúp xác định mức phù hợp với yêu cầu chất lượng và điều kiện đội ngũ.

Bố trí đủ thời gian cho tổ trưởng, tổ phó

Khoản 3 Điều 10 dự thảo quy định tổ trưởng được giảm 3 tiết/tuần, tổ phó được giảm 1 tiết/tuần. Tôi đề nghị nâng mức giảm tương ứng lên 5 tiết và 2 tiết/tuần.

Tổ trưởng cần thời gian điều phối kế hoạch, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, hỗ trợ đồng nghiệp và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ. Tổ phó cũng tham gia triển khai công việc, phụ trách những nội dung được phân công và phối hợp giải quyết các vấn đề chuyên môn. Trách nhiệm này cần được tính đến khi xác định khối lượng giảng dạy.

Việc tăng mức giảm sẽ tạo điều kiện để tổ trưởng, tổ phó đầu tư cho hoạt động của tổ, nhất là ở những tổ có nhiều thành viên hoặc gồm nhiều môn học. Đồng thời, nhà trường cần xác định rõ nhiệm vụ, kế hoạch và kết quả công việc của từng vị trí, để thời gian được giảm thực sự phục vụ chuyên môn.

Đề xuất này cũng cần đi kèm phương án bố trí giáo viên phù hợp, tránh chuyển phần việc được giảm sang đồng nghiệp mà thiếu cân đối.

Quản lý thời gian phù hợp với đặc thù nghề dạy học

Dự thảo xác định thời gian làm việc 40 giờ/tuần và cho phép hiệu trưởng tổ chức làm việc 8 giờ/ngày tại trường khi bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị. Quy định này cần có hướng dẫn cụ thể về việc ghi nhận công việc thực hiện trong và ngoài trường.

Giáo viên phải có mặt để giảng dạy, hội họp và thực hiện những nhiệm vụ theo kế hoạch. Với việc soạn bài, xây dựng học liệu, chấm bài hoặc nghiên cứu chuyên môn, có thể cho phép linh hoạt về địa điểm, đồng thời quản lý bằng tiến độ và chất lượng công việc. Nếu bố trí đủ thời gian tại trường rồi tiếp tục giao nhiệm vụ phải hoàn thành ngoài giờ, tổng thời gian lao động có thể vượt mức quy định.

Cách phân bổ thời gian giữa các nhóm nhiệm vụ cũng cần tính đến đặc thù môn học và từng thời điểm của năm học. Khối lượng chấm bài trong đợt kiểm tra khác với một tuần học thông thường. Sự linh hoạt cần đi cùng kế hoạch rõ ràng để giáo viên hoàn thành công việc và nhà trường kiểm soát được chất lượng.

Bên cạnh đó, mức quy đổi hoạt động phụ đạo, bồi dưỡng và hướng dẫn học sinh cần minh bạch, được công bố trước khi phân công. Những nhiệm vụ tương đương cần được ghi nhận theo tiêu chí thống nhất.

Hoàn thiện chế độ làm việc là cơ hội để tổ chức lao động sư phạm hợp lý hơn. Việc lựa chọn định mức cần dựa trên đánh giá tác động, khả năng bố trí nhân lực và thời gian thực hiện nhiệm vụ. Khi giáo viên có đủ điều kiện chuẩn bị, giảng dạy và hỗ trợ học sinh, mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục mới có cơ sở thực hiện ổn định.