Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến mỗi ngành đại học chỉ xét tuyển 1 phương thức

Theo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh đại học vừa được công bố, các cơ sở đào tạo sẽ bị siết chặt quản lý về số lượng phương thức tuyển sinh. Cụ thể, mỗi cơ sở đào tạo chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh cho toàn trường. Đặc biệt, ở cấp độ vi mô, mỗi ngành đào tạo hoặc chương trình đào tạo sẽ chỉ được sử dụng 1 phương thức tuyển sinh duy nhất. Quy định giới hạn độc nhất một phương thức này sẽ không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển. Cùng với sự giới hạn này, danh mục các phương thức xét tuyển chung cũng được hệ thống hóa và thu gọn lại thành 11 phương thức được đánh mã số cụ thể.

Dự kiến 11 mã phương thức xét tuyển đại học được Bộ GDĐT dự kiến. Ảnh: Chụp từ văn bản dự thảo.

Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, dự thảo quy định nguồn xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải đạt tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển tối thiểu là 15 điểm trên thang điểm 30. Trong trường hợp thí sinh không có điểm 3 môn thi theo đúng tổ hợp của phương thức xét tuyển, hiệu trưởng cơ sở đào tạo sẽ quyết định sử dụng tổng điểm thi môn Toán, môn Ngữ văn và một môn thi khác. Mức tổng điểm thay thế này cũng bắt buộc phải đạt tối thiểu 15 điểm trên thang điểm 30 và phải được công bố rõ ràng trong thông báo tuyển sinh.

Bên cạnh đó, văn bản dự thảo cũng mở rộng nguồn xét tuyển đại học cho nhiều nhóm đối tượng đa dạng khác nhau. Ngoài học sinh trung học phổ thông truyền thống, các thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp trung học phổ thông cũng được phép tham gia xét tuyển. Đối với nhóm người học đã tham gia thị trường lao động, dự thảo cho phép người có bằng tốt nghiệp trung cấp kèm theo 36 tháng kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo được dự tuyển. Tương tự, người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nhưng không có bằng trung học phổ thông có thể tham gia xét tuyển nếu sở hữu 24 tháng kinh nghiệm công tác đúng chuyên môn. Thêm vào đó, những người dự tuyển có kết quả thi tốt nghiệp trung học nghề đạt mức điểm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo trước ngày 28 tháng 2 hằng năm cũng sẽ được quyền đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học cùng nhóm ngành.

Theo văn bản dự thảo, thông tư sửa đổi dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực thi hành ngay trong năm 2026. Động thái tinh gọn và chuẩn hóa quy trình đầu vào này được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng ma trận phương thức xét tuyển từng gây bối rối cho xã hội, đồng thời là cơ sở vững chắc để các trường đại học tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn yêu cầu về nguồn nhân lực.