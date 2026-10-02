Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến giao các địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành sách giáo khoa

Công đoạn in sách giáo khoa. Ảnh: NXBGDVN

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản chỉ đạo một số nội dung quan trọng liên quan đến sách giáo khoa.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng sách giáo khoa.

Đáng chú ý, Bộ giao Vụ Kế hoạch - Tài chính rà soát công tác phát hành, cung ứng, cắt giảm khâu trung gian; nghiên cứu việc giao các địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành sách giáo khoa, bảo đảm tiết giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước và tiền mua sách giáo khoa của học sinh.

Ban Quản lý các dự án chủ trì tổ chức tiếp nhận, quản lý và giữ bản quyền bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc (tiếp nhận chuyển giao quyền tác giả từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về Bộ Giáo dục và Đào tạo; quản lý hồ sơ, bản thảo gốc, dữ liệu số; đăng ký quyền tác giả theo quy định); xây dựng phương án, cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng bản quyền phục vụ phát hành miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh theo lộ trình quy định.

Phía Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bảo đảm truy cập miễn phí bản điện tử sách giáo khoa; thực hiện chuyển giao bản quyền bộ sách giáo khoa theo phương án được Bộ trưởng phê duyệt; phối hợp xây dựng phương án đổi mới phát hành, cắt giảm khâu trung gian.

Tại văn bản chỉ đạo, Bộ cũng giao Vụ Giáo dục Phổ thông là đầu mối, chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa năm học 2026-2027, chỉ đạo, hướng dẫn giải pháp hỗ trợ học tập, tăng cường sử dụng sách điện tử.

Vụ Giáo dục Phổ thông được giao xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, hoàn thiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029.

Đồng thời, Vụ nghiên cứu, đề xuất cơ sở pháp lý, cơ chế xác định bản quyền sách giáo khoa là tài sản của nhà nước, do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn.