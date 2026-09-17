Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến giảm số phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là điều chỉnh số lượng phương thức tuyển sinh đại học. Theo đó, cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Đối với mỗi ngành, chương trình đào tạo, từ năm 2027 được sử dụng tối đa 3 phương thức và từ năm 2028 chỉ còn 1 phương thức; quy định này không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Mỗi phương thức tuyển sinh được gắn với một mã số và phải bảo đảm cơ hội cho tất cả thí sinh tham gia xét tuyển. Cơ sở đào tạo phải quy định rõ tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách thức tính điểm, bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển.

Dự thảo cũng đề xuất quy định nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học. Trong đó, thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông phải có tổng điểm 3 môn thi của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30.

Thay đổi quan trọng là dự kiến giới hạn tối đa 3 phương thức xét tuyển mỗi ngành từ năm 2027. Ảnh: TTXVN

Trường hợp thí sinh không có điểm 3 môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông theo tổ hợp của phương thức tuyển sinh, cơ sở đào tạo sử dụng tổng điểm môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác do hiệu trưởng quyết định, công bố trong thông báo tuyển sinh; tổng điểm cũng phải đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30.

Nguồn xét tuyển còn được mở rộng đối với người tốt nghiệp trung học nghề, trung cấp, cao đẳng thuộc cùng nhóm ngành. Theo dự thảo, người có bằng tốt nghiệp trung cấp và 36 tháng kinh nghiệm công tác đúng chuyên môn đào tạo; người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nhưng không có bằng Trung học phổ thông và có 24 tháng kinh nghiệm công tác đúng chuyên môn đào tạo cũng thuộc các đối tượng được quy định trong nguồn xét tuyển. Người tốt nghiệp trung học nghề có kết quả thi tốt nghiệp đạt mức điểm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo hằng năm được đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học cùng nhóm ngành đào tạo.

Đối với các phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, kết quả học tập Trung học phổ thông hoặc kết hợp với điểm thi năng khiếu có nhiều tổ hợp xét tuyển, cơ sở đào tạo phải xác định độ lệch điểm giữa các tổ hợp theo hướng dẫn thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy đổi về thang điểm 30.

Dự thảo điều chỉnh yêu cầu đầu vào đối với một số lĩnh vực đào tạo. Với chương trình đào tạo giáo viên, sức khỏe và pháp luật sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, người dự tuyển phải đáp ứng đồng thời chuẩn chương trình đào tạo (nếu có) và ngưỡng đầu vào được quy định hằng năm.

Với chương trình đào tạo giáo viên và pháp luật không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, dự thảo quy định yêu cầu về kết quả học tập lớp 12. Riêng các chương trình Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật và Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng có các điều kiện đầu vào cụ thể phù hợp từng chương trình.

Một điểm mới khác là giảm hồ sơ, thủ tục cho thí sinh. Dự thảo yêu cầu các cơ sở đào tạo khai thác dữ liệu tuyển sinh và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giảm tối đa hồ sơ, thủ tục hành chính từ đăng ký xét tuyển đến nhập học; không yêu cầu thí sinh bổ sung những hồ sơ, giấy tờ, chứng chỉ, chứng nhận kết quả đã có trên hệ thống dữ liệu tuyển sinh. Cơ sở đào tạo cũng không được thu thêm lệ phí xét tuyển dưới bất kỳ hình thức nào đối với thí sinh đã đăng ký và nộp lệ phí qua Hệ thống xét tuyển chung.

Dự thảo thông tư cũng điều chỉnh danh mục các phương thức xét tuyển, gồm 11 phương thức, thay vì 19 phương thức như hiện nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến cho dự thảo này đến hết ngày 23/9/2026. Thông tư mới được ban hành dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.