Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến điều chỉnh định mức tiết dạy, chế độ cho giáo viên Tổng phụ trách Đội

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết Bộ đang sửa đổi Thông tư 16 quy định về định mức số lượng người làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, dự kiến ban hành trong tháng 11.

Một trong những nội dung được quan tâm là bố trí nhân sự và chế độ đối với giáo viên làm công tác Tổng phụ trách Đội trong bối cảnh nhiều địa phương sắp xếp lại trường học, hình thành các trường phổ thông có nhiều điểm trường, phân hiệu.

Theo phương án đang được nghiên cứu, mỗi trường chính sẽ bố trí một Tổng phụ trách Đội; các phân hiệu có giáo viên đảm nhiệm công tác phụ trách Đội. Mục tiêu là bảo đảm hoạt động Đội được duy trì tại cả trường chính và các đơn vị trực thuộc.

Về định mức giảng dạy, Tổng phụ trách Đội tại trường có phân hiệu dự kiến thực hiện 4-6 tiết mỗi tuần. Mức này cũng áp dụng với trường không có phân hiệu nhưng có trên 5 điểm trường hoặc từ 40 lớp trở lên.

Đối với những trường còn lại, Tổng phụ trách Đội dự kiến giảng dạy 6-8 tiết mỗi tuần.

Trong khi đó, giáo viên phụ trách Đội tại các điểm trường có trên 40 lớp hoặc phân hiệu có từ 3 điểm trường trở lên dự kiến dạy 8-10 tiết mỗi tuần. Những trường hợp còn lại thực hiện định mức 10-12 tiết mỗi tuần.

Theo ông Đức, giáo viên làm công tác phụ trách Đội tại các điểm trường được hưởng mức lương cơ bản bằng 50% so với giáo viên thông thường. Ảnh: MOET

Nghiên cứu bổ sung phụ cấp cho giáo viên phụ trách Đội

Về chế độ phụ cấp, hiện Tổng phụ trách Đội được hưởng phụ cấp từ 0,1 đến 0,3 tùy theo hạng trường. Tuy nhiên, giáo viên được phân công phụ trách Đội tại các điểm trường hiện chưa có chế độ phụ cấp tương ứng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo từng xây dựng dự thảo quy định về phụ cấp đối với cán bộ quản lý tại trường chuyên biệt và giáo viên làm công tác Đội. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng chính sách, có ý kiến đề nghị xem xét ban hành đồng bộ với chế độ tiền lương mới theo đề án của Chính phủ. Vì vậy, nội dung này chưa được ban hành.

Ông Đức cho biết Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về chính sách phụ cấp đối với đội ngũ giáo viên làm công tác Đội, bảo đảm phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, nhất là tại các trường có nhiều điểm trường, phân hiệu.

Đối với cán bộ làm công tác Đoàn trong trường phổ thông, hiện chế độ, chính sách chủ yếu áp dụng với Bí thư và Phó Bí thư Đoàn trường. Theo quy định, Bí thư Đoàn được giảm 85% định mức tiết dạy; Phó Bí thư được giảm 50% hoặc 35%, tùy quy mô trường học.

Những người đảm nhiệm các vị trí này cũng được hưởng phụ cấp lãnh đạo, phụ cấp chức vụ tương ứng. Trong đó, chế độ phụ cấp đối với Phó Bí thư Đoàn tương đương tổ phó chuyên môn, còn Bí thư Đoàn được hưởng chế độ tương ứng với tổ trưởng chuyên môn.

Tuy nhiên, đối với liên chi đoàn hoặc chi đoàn giáo viên, hiện chưa có chính sách cụ thể. Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn tiếp tục phối hợp với Trung ương Đoàn nghiên cứu, đề xuất cơ chế phù hợp hơn với thực tế hoạt động tại các nhà trường.

Ưu tiên chính sách cho giáo viên vùng sâu, vùng xa

Bên cạnh chế độ tiền lương, phụ cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quan tâm đến điều kiện làm việc và khả năng tiếp cận công nghệ số của giáo viên, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa.

Theo ông Đức, giáo viên ở những địa bàn này không chỉ thiếu trang thiết bị, cơ sở vật chất, đường truyền internet mà còn gặp khó khăn về kỹ năng số.

Thời gian qua, Bộ đã tổ chức tập huấn cho hơn 5.000 giáo viên cốt cán tại các địa phương nhằm hỗ trợ triển khai nền tảng công nghệ số trong hoạt động giáo dục. Trên hệ thống TEMIS, Bộ cũng tích hợp trang V-Help để hướng dẫn giáo viên sử dụng công nghệ.

Giáo viên được cấp tài khoản miễn phí để truy cập hệ thống, tự học và bồi dưỡng chuyên môn thông qua điện thoại di động. Trường hợp chưa có tài khoản, giáo viên có thể báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, đề nghị Bộ cấp quyền truy cập.

Thời gian tới, Bộ tiếp tục tổ chức các khóa bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ số, trong đó có tập huấn cho cán bộ quản lý nhà trường về quản trị cơ sở giáo dục trên nền tảng số.

Về chính sách thu hút và giữ chân giáo viên tại địa bàn khó khăn, ông Đức cho biết Luật Nhà giáo đã quy định trách nhiệm bảo đảm nhà công vụ và các chế độ, chính sách đối với nhà giáo.

Trong đó, các khoản phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng sâu, vùng xa là nhóm chính sách cần được ưu tiên. Theo Nghị định 61, mức phụ cấp ưu đãi đối với một số đối tượng giáo viên công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn có thể lên tới 100%.

Bộ cũng nghiên cứu hỗ trợ giáo viên học tiếng dân tộc thông qua các hình thức bồi dưỡng trực tuyến hoặc tổ chức ngay tại trường, giúp thầy cô nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng giao tiếp với học sinh, phụ huynh.

Một vấn đề khác là tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh, Tin học và Nghệ thuật. Tình trạng này không chỉ diễn ra ở vùng sâu, vùng xa mà còn xuất hiện tại các địa bàn thuận lợi, kể cả thành phố.

Theo ông Đức, những người có chuyên môn trong các lĩnh vực này có nhiều cơ hội việc làm bên ngoài ngành giáo dục với mức thu nhập cao hơn. Vì vậy, cần có thêm chính sách đặc thù để thu hút nhân lực, giúp các nhà trường bảo đảm đội ngũ giảng dạy.

Lương nhà giáo chưa thể đứng ở thang cao nhất

Đề cập đến chính sách tiền lương, ông Đức cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn tiền lương nhà giáo được xếp ở thang cao nhất trong hệ thống thang, bảng lương. Tuy nhiên, mục tiêu này đến nay chưa thể thực hiện.

Nguyên nhân là chính sách tiền lương nhà giáo còn phải đặt trong mối tương quan với các ngành nghề khác và khả năng cân đối nguồn lực quốc gia.

Theo ông Đức, cả nước hiện có khoảng 1,6 triệu nhà giáo đang công tác. Chỉ cần điều chỉnh tăng thêm 100.000 đồng mỗi tháng cho mỗi người, ngân sách nhà nước cũng phải bố trí thêm một khoản kinh phí rất lớn.

Do đó, việc cải thiện thu nhập cho đội ngũ nhà giáo cần được tính toán trên cơ sở tổng thể nguồn lực, bảo đảm tính khả thi và bền vững.

Lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục khẳng định Bộ mong muốn tiếp tục lắng nghe phản ánh từ giáo viên, tiếp thu các kiến nghị trong quá trình xây dựng chính sách, qua đó từng bước cải thiện điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ và tạo động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm gắn bó với nghề.