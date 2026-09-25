Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến 11 phương thức xét tuyển đại học

Danh mục các phương thức xét tuyển dự kiến áp dụng trong năm tuyển sinh 2027 gồm:

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển sinh và đào tạo đại học, sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được sự quan tâm lớn. Đáng chú ý lộ trình giảm số lượng phương thức xét tuyển.

Theo GS. Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực tế giai đoạn 2022–2026 cho thấy, dù đợt điều chỉnh trước đã có chuyển biến tích cực, nhưng sự tương đương giữa các phương thức xét tuyển vẫn chưa đồng đều. Thống kê chỉ ra có trên 40% số chương trình đào tạo sử dụng từ hai phương thức trở lên vẫn có biên độ chênh lệch từ 3 điểm trở lên. Thậm chí có trên 2.000 chương trình đào tạo ghi nhận mức chênh lệch lớn này, làm phát sinh nguy cơ thí sinh có cùng năng lực nhưng lại bị đối xử khác nhau tùy thuộc vào "cửa" xét tuyển các em chọn.

Theo đó, dự thảo đề xuất lộ trình cụ thể: Từ năm 2027, áp dụng tối đa 3 phương thức đăng ký xét tuyển vào từng ngành/chương trình đào tạo; Từ năm 2028, giảm xuống chỉ áp dụng 1 phương thức đăng ký xét tuyển vào từng ngành/chương trình đào tạo. (Lưu ý: Xét tuyển thẳng và cử tuyển không tính vào giới hạn này).

Đối với cấp cơ sở đào tạo (toàn trường), dự thảo vẫn cho phép sử dụng tối đa 5 phương thức. Đây là lộ trình để mỗi ngành, chương trình lựa chọn cách đánh giá phù hợp nhất, hoàn toàn không phải chủ trương bắt buộc tất cả các trường, các ngành trên toàn quốc phải sử dụng chung một kết quả duy nhất.