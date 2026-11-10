Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tuyển sinh lớp 10 chuyên theo ba khối

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, thay thế Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/2/2023.

Theo dự thảo, trường chuyên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông và các chương trình giáo dục nâng cao do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành (Ảnh: moet).

Tổ chức lớp theo ba khối

Thay cho cách tổ chức lớp chuyên theo từng môn như hiện nay, dự thảo đề xuất ba khối: Khoa học tự nhiên (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học); Khoa học xã hội (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) và Ngoại ngữ.

Học sinh vẫn học đầy đủ các môn, hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông. Môn học lựa chọn được xác định theo từng khối. Cụ thể, khối Khoa học tự nhiên gồm Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học; khối Khoa học xã hội và Ngoại ngữ gồm Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học và một môn trong các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ. Tất cả học sinh tham gia giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất và được chọn loại hình, nội dung phù hợp với sở thích, năng khiếu.

Trong học kỳ I lớp 10, học sinh được trải nghiệm, tham gia dự án học tập nhập môn và tư vấn định hướng lĩnh vực, ngành nghề quan tâm. Cuối học kỳ, ngoài môn chuyên bắt buộc của khối (Toán đối với khối Khoa học tự nhiên, Ngữ văn đối với khối Khoa học xã hội, ngoại ngữ trúng tuyển đối với khối Ngoại ngữ), mỗi em đăng ký thêm hai môn thuộc khối để học chuyên sâu. Các môn được lựa chọn theo định hướng tổ hợp xét tuyển đại học như Toán - Vật lí - Hóa học; Toán - Hóa học - Sinh học; Toán - Vật lí - Tin học; Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí.

Từ học kỳ II lớp 10, học sinh học các chuyên đề định hướng; từ lớp 11, học ổn định nội dung giáo dục nâng cao dành cho môn chuyên tại lớp chuyên theo môn học. Các em có thể đề nghị thay đổi môn chuyên sâu vào cuối lớp 10 hoặc lớp 11 sau khi được tư vấn, đánh giá năng lực và có sự đồng ý của cha mẹ. Việc lựa chọn không chỉ căn cứ kết quả tuyển sinh mà còn dựa trên quá trình học tập, trải nghiệm, năng lực và nguyện vọng của học sinh.

Từ học kỳ II lớp 10, mỗi học sinh còn phải tham gia ít nhất một dự án học tập theo nhóm, liên môn, liên ngành, hướng tới giải quyết vấn đề thực tiễn. Dự án có sự hướng dẫn của giáo viên, phối hợp với giảng viên, nhà khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu hoặc doanh nghiệp.

Tuyển sinh theo khối, gắn kết với đại học

Dự thảo quy định tuyển sinh theo khối chuyên, mỗi khối áp dụng một phương thức và một điểm chuẩn, không chia chỉ tiêu theo từng môn. Trúng tuyển vào khối nào không đồng nghĩa học sinh phải học chuyên sâu tất cả môn thuộc khối đó.

Thí sinh dự tuyển khối Khoa học tự nhiên thi Toán nâng cao, Ngữ văn và bài đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học tự nhiên; khối Khoa học xã hội thi Ngữ văn nâng cao, Toán và bài đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học xã hội; khối Ngoại ngữ thi Toán, Ngữ văn và bài thi ngoại ngữ.

Bài đánh giá năng lực đọc hiểu kiểm tra khả năng đọc hiểu, tư duy logic, lập luận và giải quyết vấn đề trên nền tảng Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, không yêu cầu kiến thức chuyên sâu từng môn, nhằm hạn chế tình trạng luyện thi.

Các bài thi Toán, Ngữ văn không nâng cao sử dụng đề thi chung của Sở GD&ĐT trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Bài thi nâng cao và bài thi ngoại ngữ có hệ số điểm tối thiểu là 2.