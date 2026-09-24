Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đã cung ứng đủ hơn 776.000 bản sách giáo khoa còn thiếu

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình cung ứng sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học 2026-2027.

Theo thống kê của các địa phương, tổng nhu cầu SGK năm học này khoảng 245,94 triệu bản, bao gồm sách phục vụ trực tiếp học sinh, bổ sung cho thư viện, thay thế sách mất, hư hỏng và nguồn dự phòng.

Tại Báo cáo số 6402/BGDĐT-GDPT, tính đến 17 giờ ngày 20/9, số SGK còn thiếu đã giảm từ 2.718.946 bản vào ngày 15/9 xuống còn 776.259 bản. Khoảng 99,69% tổng nhu cầu đã được đáp ứng.

Đến hết ngày 24/9, toàn bộ 776.259 bản còn thiếu đã được phát hành bổ sung theo cam kết của Bộ GDĐT với Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục cung ứng gần 3 triệu bản sách

Bộ GDĐT đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục in bổ sung và cung ứng khoảng 2.995.949 bản SGK đến hết ngày 30/9 tại 34 tỉnh, thành phố.

Số sách này nhằm đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh, thư viện trường học, đồng thời tạo nguồn dự phòng trong trường hợp thiên tai, bão lũ và các tình huống thực tế khác.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng được yêu cầu duy trì đủ nguồn sách tại các đầu mối phát hành, đại lý, cửa hàng để đáp ứng nhu cầu mua bổ sung, SGK tập 2 và các nhu cầu phát sinh trong năm học.

Đối với đơn hàng qua các nền tảng trực tuyến của hệ thống, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bảo đảm cung cấp sách trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn hàng hợp lệ.

Bộ GDĐT đồng thời yêu cầu các Sở GDĐT hướng dẫn cơ sở giáo dục thông báo đầy đủ đến học sinh, cha mẹ học sinh về điểm bán, địa chỉ mua trực tuyến, đầu mối hỗ trợ, phương thức đăng ký và thời gian giao sách.

Vì sao xảy ra tình trạng thiếu sách?

Theo Bộ GDĐT, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ SGK trên phạm vi cả nước theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, việc triển khai chính sách hỗ trợ SGK cho học sinh, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại mạng lưới trường học và thay đổi đầu mối quản lý đã tác động lớn đến việc xác định nhu cầu, phát hành và cung ứng sách.

Sau sắp xếp, số lượng trường học giảm khoảng 50,6%, làm thay đổi hàng loạt đầu mối đăng ký, xác nhận và tiếp nhận SGK. Nhiều trường thay đổi tư cách pháp nhân, tài khoản, con dấu và đơn vị đầu mối nên nhu cầu phải được rà soát, tổng hợp lại.

Quá trình sắp xếp lại diễn ra đúng vào cao điểm chuẩn bị năm học, tập trung trong tháng 7 và tháng 8/2026, khiến việc cập nhật nhu cầu SGK gặp nhiều khó khăn.

Bộ GDĐT cũng nhìn nhận năng lực dự báo và tổ chức chuỗi cung ứng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong bối cảnh mới.

Việc quản lý sản xuất, tồn kho, phát hành, phân phối và điều phối chưa đủ linh hoạt trước biến động nhu cầu trong giai đoạn cao điểm. Dữ liệu nhu cầu tại cơ sở giáo dục và địa phương chưa được kết nối thường xuyên, đầy đủ với dữ liệu sản xuất, tồn kho và phân phối.

Bên cạnh đó, một số địa phương chưa rà soát, xác nhận và báo cáo kịp thời nhu cầu thực tế, ảnh hưởng đến việc chủ động sản xuất và điều phối nguồn sách.

Xây dựng chuỗi cung ứng SGK trên nền tảng dữ liệu thống nhất

Thời gian tới, Bộ GDĐT cho biết sẽ tham mưu hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với SGK, nghiên cứu cơ chế phù hợp đối với quyền sở hữu nhà nước của bộ SGK được lựa chọn sử dụng thống nhất trên toàn quốc, đồng thời đa dạng hóa phương thức phát hành và cung ứng.

Bộ cũng sẽ xây dựng chuỗi cung ứng SGK trên nền tảng dữ liệu thống nhất, kết nối từ xác định nhu cầu, sản xuất, tồn kho, phát hành đến điều phối và cung ứng.

Cùng với đó là thiết lập cơ chế dự báo, cảnh báo sớm, tăng khả năng cung ứng tại chỗ và hình thành nguồn SGK dự phòng tại địa phương, cơ sở giáo dục.

Mục tiêu là chuyển từ xử lý tình trạng thiếu sách phát sinh sang chủ động quản trị chuỗi cung ứng, bảo đảm SGK được cung cấp đủ, đúng nhu cầu, kịp thời và ổn định.

Bộ GDĐT cho biết nghiêm túc chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu SGK và sẽ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.