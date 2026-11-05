Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng A03 kiểm tra hoạt động đào tạo văn bằng hai Ngôn ngữ Anh

Thông tin được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân đưa ra tại cuộc họp về công tác quản lý đào tạo văn bằng thứ hai, đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh và chứng chỉ ngoại ngữ chiều 4/11, với sự tham dự của đại diện A03, Bộ Công an.

Theo báo cáo của Vụ Giáo dục Đại học, dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học (HEMIS) cho thấy quy mô đào tạo văn bằng thứ hai và đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh tăng đáng kể trong những năm gần đây.

Cụ thể, số người học văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học tăng từ 10.613 người năm 2023 lên 17.113 người năm 2025, tương đương mức tăng 61,2%.

Bộ GD&ĐT cùng A03 kiểm tra hoạt động đào tạo văn bằng hai Ngôn ngữ Anh (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, quy mô đào tạo từ xa tăng 60,5%, từ 32.489 lên 52.129 người. Số cơ sở đào tạo có người học theo phương thức này cũng tăng từ 20 lên 39 đơn vị.

Năm 2026, các cơ sở đào tạo đăng ký 38.224 chỉ tiêu đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh, 5.810 chỉ tiêu văn bằng thứ hai chính quy và 6.534 chỉ tiêu văn bằng thứ hai vừa làm vừa học. Đáng chú ý, chỉ tiêu văn bằng thứ hai vừa làm vừa học tăng 68,6% so với năm 2025. Đây là số liệu về kế hoạch tuyển sinh do các cơ sở kê khai tại thời điểm rà soát.

Theo Vụ Giáo dục Đại học, tốc độ mở rộng quy mô đào tạo đòi hỏi phải đối chiếu số lượng người học với năng lực thực tế của từng cơ sở, bao gồm đội ngũ giảng viên, học liệu số, hệ thống quản lý học tập, điều kiện thực hành và phương thức đánh giá đầy đủ bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Đối với chương trình văn bằng thứ hai, việc công nhận và chuyển đổi tín chỉ từ chương trình đã học cũng cần có căn cứ cụ thể đối với từng người học, đồng thời bảo đảm yêu cầu về chuẩn đầu ra.

Trước thực tế này, Vụ Giáo dục Đại học đề xuất tổ chức kiểm tra chuyên đề, ưu tiên những cơ sở có quy mô đào tạo lớn hoặc tăng trưởng nhanh. Đồng thời, xây dựng chuẩn chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, thống nhất chuẩn đầu ra giữa các hình thức và phương thức đào tạo.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quân khẳng định việc học văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh là nhu cầu chính đáng của xã hội, song yêu cầu các cơ sở phải bảo đảm chất lượng đào tạo tương ứng với quy mô tuyển sinh.

Thứ trưởng giao Vụ Giáo dục Đại học chủ trì kiểm tra chuyên đề về đào tạo văn bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh theo phương thức từ xa, rà soát dữ liệu, lựa chọn một số cơ sở để kiểm tra và triển khai hoạt động kiểm tra trên phạm vi cả nước. Quá trình thực hiện phải có sự phối hợp với A03, Bộ Công an nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập.

Đáng chú ý, Thứ trưởng yêu cầu chuẩn đầu ra chương trình văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh phải tương đương chương trình chính quy. Người học phải có minh chứng đạt trình độ ngoại ngữ bậc 5, tương đương C1, mới được cấp bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh.

Bên cạnh đó, Vụ Giáo dục Đại học được giao phối hợp với Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin xây dựng thông tư về chuẩn nền tảng đào tạo từ xa. Đối với hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, Cục Quản lý chất lượng phải tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị liên quan.