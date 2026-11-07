Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi học sinh giỏi quốc gia năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT; các đại học, trường đại học có trường THPT; trường phổ thông trực thuộc Bộ và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc về việc tổ chức kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2026.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/12 (Ảnh: moet).

Theo kế hoạch, ngày 30/12, thí sinh làm bài thi viết các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và Tiếng Nhật. Riêng môn Tin học, thí sinh thi lập trình trên máy tính.

Ngày 31/12, thí sinh tiếp tục thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; thi nói các môn ngoại ngữ gồm Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Môn Tin học tiếp tục thi lập trình trên máy tính. Các buổi thi đều bắt đầu làm bài lúc 8 giờ.

Nội dung thi bám sát Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên tại trường THPT chuyên.

Mỗi thí sinh được phát một tập tài liệu gồm đề thi và phần ghi câu trả lời tương ứng với từng câu hỏi. Bài làm phải được thực hiện trực tiếp vào phần trả lời trong tập đề thi, đúng vị trí quy định. Thí sinh không được tháo ghim hoặc tách rời các trang.

Về đăng ký dự thi, trước ngày 30/11, các Hội đồng coi thi phải gửi bản đăng ký số lượng thí sinh và dữ liệu theo hướng dẫn về Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua Cục Quản lý chất lượng. Ngày 1/12, các Hội đồng tiếp tục gửi danh sách đăng ký dự thi kèm dữ liệu trích xuất từ phần mềm quản lý thi.

Ngày 29/12, các Hội đồng coi thi tập trung thí sinh để phổ biến Quy chế thi, đồng thời niêm yết tại từng phòng danh sách dự thi, trách nhiệm của thí sinh và các tài liệu, vật dụng được phép mang vào phòng thi. Cùng ngày, thí sinh các môn Ngoại ngữ được thi thử bài thi nói, hoàn thành trước 16 giờ.

Đối với môn Tin học, máy vi tính phục vụ kỳ thi phải được cô lập hoàn toàn, chỉ cài đặt phần mềm theo quy định. Các cổng USB không sử dụng phải được niêm phong trước khi tổ chức thi.

Thí sinh không được mang vào phòng thi thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị thu phát sóng hoặc thiết bị có cài đặt, vận hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo, mô hình ngôn ngữ, kể cả khi các ứng dụng này hoạt động ngoại tuyến.

Với bài thi nói ngoại ngữ, mỗi Hội đồng coi thi bố trí phòng thi riêng cho từng môn có thí sinh dự thi. Mỗi thí sinh được sử dụng một máy vi tính để làm bài và có thêm một máy dự phòng.

Khi hệ thống bắt đầu ghi âm, thí sinh phải đọc mã số đề thi và nội dung câu hỏi trước khi trả lời bằng ngôn ngữ dự thi. Trong quá trình làm bài, thí sinh không được đọc họ tên, số báo danh hoặc đề cập đến thông tin cá nhân.