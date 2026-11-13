Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 11 phương thức xét tuyển đại học 2027

Học sinh trung học phổ thông tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường đại học. Ảnh: Trường Đại học Gia Định

Ngày 13/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố 11 phương thức xét tuyển đại học năm 2027.

So với hiện tại, số phương thức giảm từ 19 còn 11, chủ yếu do Bộ sắp xếp, gộp chung một số phương thức xét tuyển trước đây.

Một số phương thức xét tuyển cơ bản giữ như năm 2026 gồm: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, sử dụng kết quả học tập cấp trung học phổ thông, sử dụng kết quả kỳ thi độc lập...

11 phương thức xét tuyển đại học 2027 như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý trường hợp cơ sở đào tạo sử dụng phương thức kết hợp (mã số 600) cần quy định trọng số tính điểm xét của từng hợp phần trong phương thức (cơ sở đào tạo quy định) và bảo đảm các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển (cơ sở đào tạo quy định).

Ví dụ: Phương thức kết hợp có mã số 600 gồm ba phương thức thành phần có mã số 100, 200 và 402, với trọng số tính điểm xét lần lượt là 30%, 30% và 40%. Khi đó, điểm xét tuyển Đ₆₀₀ = 0,30 × Đ₁₀₀ + 0,30 × Đ₂₀₀ + 0,40 × Đ₄₀₂; bảo đảm tổng trọng số tính điểm xét luôn bằng 1,00 (0,30 + 0,30 + 0,40 = 1,00).