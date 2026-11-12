Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển giao 8 trường cao đẳng về địa phương

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa bàn giao 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc đơn vị này về ủy ban nhân dân địa phương quản lý.

Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị được chuyển giao về UBND thành phố Hà Nội.

Theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30/9/2026, 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chuyển giao gồm: Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 về UBND tỉnh Phú Thọ; Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định về UBND tỉnh Ninh Bình; Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng về UBND thành phố Hải Phòng.

Bốn cơ sở được chuyển giao về UBND thành phố Hà Nội gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng. Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 được chuyển giao về UBND thành phố Đồng Nai quản lý.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân, việc sắp xếp, tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm bảo đảm hệ thống tiếp tục phát triển, tăng cả quy mô và chất lượng.

Ông đề nghị các trường chủ động xây dựng đề án phát triển giai đoạn 2026-2031, nhất là những cơ sở chưa có đề án. Các kế hoạch cần xác định rõ định hướng phát triển và đề xuất những nội dung ưu tiên đầu tư.

Thứ trưởng cũng lưu ý việc sắp xếp phải bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên, đồng thời tôn trọng quyền lợi của các đối tác. Lãnh đạo UBND 5 tỉnh, thành phố thống nhất tiếp nhận nguyên trạng các trường và cam kết tạo điều kiện để các cơ sở sớm ổn định hoạt động, tiếp tục phát triển.