Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa mới

Theo đó, Vụ Giáo dục Phổ thông được giao chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát chương trình để hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029. Nhiệm vụ này có sự phối hợp của nhiều đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sắp có bộ sách giáo khoa mới, thống nhất toàn quốc. Ảnh minh họa

Kế hoạch sau khi hoàn thiện sẽ được trình Bộ trưởng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ; thời hạn hoàn thành trong tháng 10/2026. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến sách giáo khoa và việc thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị.

Một nội dung đáng chú ý khác là vấn đề pháp lý và bản quyền sách giáo khoa. Bộ Giáo dục và Đào tạo giao các đơn vị nghiên cứu, đề xuất cơ sở pháp lý, cơ chế xác định bản quyền sách giáo khoa là tài sản của Nhà nước, do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn.

Cùng với đó, Ban Quản lý các dự án chủ trì tổ chức tiếp nhận, quản lý và giữ bản quyền bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc (tiếp nhận chuyển giao quyền tác giả từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời quản lý hồ sơ, bản thảo gốc, dữ liệu số; đăng ký quyền tác giả theo quy định); xây dựng phương án, cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng bản quyền phục vụ phát hành miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh theo lộ trình quy định.

Việc chuẩn bị bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc được đặt trong kế hoạch rộng hơn, bao gồm cả công tác biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng sách giáo khoa.

Vụ Kế hoạch - Tài chính được giao nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng sách giáo khoa; rà soát công tác phát hành, cung ứng, cắt giảm khâu trung gian; nghiên cứu việc giao các địa phương chịu trách nhiệm in, phát hành sách giáo khoa, bảo đảm tiết giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước và tiền mua sách giáo khoa của học sinh.