Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì gỡ vướng xây các trường nội trú liên cấp

Thiết kế Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Na Ngoi. Nguồn: Báo Chính phủ.

Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc của các địa phương về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 564/TB-VPCP ngày 2/11/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình thực hiện và các đề xuất, kiến nghị của các địa phương về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các bộ, cơ quan tại cuộc họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ báo cáo và đề xuất, kiến nghị trình xin ý kiến Đảng ủy Chính phủ đối với các đề xuất, kiến nghị của các địa phương.

Về đề nghị hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, báo cáo Đảng ủy Chính phủ cho chủ trương ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, không tự cân đối được ngân sách, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chủ trương của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương rà soát, đánh giá cụ thể khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương; xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về đề nghị xây dựng trường phổ thông nội trú tại 03 phường biên giới (phường Hồng Ngự, phường Thường Lạc - tỉnh Đồng Tháp; phường Lào Cai - tỉnh Lào Cai), Phó Thủ tướng yêu cầu Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, báo cáo Đảng ủy Chính phủ cho chủ trương tiếp tục đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại 03 phường biên giới theo đề xuất của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nhiều hoạt động tháo gỡ vướng mắc về xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp

Về đề nghị điều chỉnh danh mục giai đoạn 2 của tỉnh Cao Bằng, thành phố Huế, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, báo cáo Đảng ủy Chính phủ cho chủ trương điều chỉnh theo đề xuất của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm phù hợp yêu cầu thực tiễn, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Về đề nghị của tỉnh Tây Ninh, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, báo cáo Đảng ủy Chính phủ cho chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, điều kiện đặc thù của địa phương, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách, đúng chủ trương của Bộ Chính trị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh để khảo sát nhu cầu nội trú, bán trú của từng địa phương, từng trường; trên cơ sở nhu cầu thực tế và điều kiện đặc thù, nghiên cứu điều chỉnh số lượng trường, quy mô, hạng mục đầu tư cho phù hợp, bảo đảm chế độ nội trú đối với học sinh có nhu cầu và bán trú đối với các đối tượng khác theo tinh thần Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện Tờ trình của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo và hồ sơ trình theo quy định, báo cáo Đảng ủy Chính phủ trước ngày 05 tháng 11 năm 2026.