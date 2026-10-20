Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép kiểm tra định kỳ trên máy tính

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT ngày 16/10/2026, sửa đổi, bổ sung một số quy định về đánh giá học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là cho phép các cơ sở giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Các trường THCS, THPT đáp ứng đủ điều kiện được phép tổ chức kiểm tra định kỳ trên máy tính.

Cụ thể, nhà trường phải bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và các yêu cầu vận hành theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước khi tổ chức kiểm tra, nhà trường có trách nhiệm thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh về hình thức kiểm tra, đánh giá cùng các yêu cầu kỹ thuật liên quan.

Đáng chú ý, bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy khi đáp ứng các yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ và truy xuất theo quy định.

Như vậy, kiểm tra định kỳ trên máy tính là hình thức được phép triển khai tại những cơ sở giáo dục đáp ứng điều kiện, không phải yêu cầu bắt buộc áp dụng đồng loạt tại tất cả các trường.

Cùng với việc bổ sung hình thức kiểm tra trên máy tính, Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT quy định Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Quy định này áp dụng đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn, không áp dụng bắt buộc với tất cả các môn học.

Đối với học sinh lớp 5, đề kiểm tra chung được sử dụng vào cuối học kỳ I và cuối năm học. Với học sinh lớp 9 và lớp 12, thời điểm áp dụng là cuối học kỳ I và cuối học kỳ II.

Đề kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm sự thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học.

Các nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức coi, chấm và tổng hợp kết quả kiểm tra, bảo đảm khách quan, công bằng, thực chất. Đối với những môn học, thời điểm kiểm tra và khối lớp không thuộc phạm vi áp dụng đề chung, nhà trường tiếp tục chủ động xây dựng đề theo quy định.

Bên cạnh những thay đổi về kiểm tra, đánh giá, Thông tư cũng bổ sung quy định về sử dụng học bạ số trong hồ sơ đánh giá học sinh.

Theo đó, kết quả học tập, nhận xét và các nội dung đánh giá được cập nhật vào học bạ số. Giáo viên môn học chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu thuộc phạm vi được phân công và thực hiện ký số xác nhận theo quy định.

Thông tư đồng thời điều chỉnh quy định đánh giá học sinh khuyết tật theo hướng căn cứ vào sự tiến bộ của từng học sinh, không so sánh với học sinh khác. Trường hợp không thể kiểm tra trên máy tính dù đã được điều chỉnh điều kiện phù hợp, nhà trường tổ chức kiểm tra trên giấy hoặc bằng hình thức khác có giá trị tương đương.