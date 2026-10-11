Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ đề xuất giảng viên đi học nước ngoài được hưởng nguyên lương

Mô hình học tập tăng cường trao đổi, thực hành tại Trường Đại học Đại Nam. Ảnh: Trường Đại học Đại Nam

Tại dự thảo lần 2 nghị định về chính sách hỗ trợ người học, giảng viên đi học tập, thỉnh giảng, nghiên cứu ở nước ngoài với một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bỏ đề xuất giữ nguyên lương đối với giảng viên được cử đi nước ngoài.

Theo đó, giảng viên được cử đi học, nghiên cứu ở nước ngoài chỉ còn được hưởng 40% lương, thay vì 100% như đề xuất ban đầu của Bộ. Việc điều chỉnh được thực hiện sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành liên quan.

Bên cạnh tiền lương, dự thảo cũng quy định giảng viên được hỗ trợ một số khoản chi phí trong thời gian thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài.

Cụ thể, giảng viên được hỗ trợ một vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, lệ phí hộ chiếu, lệ phí visa và chi phí đi lại từ sân bay đến nơi đào tạo hoặc nơi ở, và ngược lại.

Ngoài ra, giảng viên được mua bảo hiểm y tế theo mức tối thiểu do nước sở tại quy định đối với người nước ngoài đến học tập, giảng dạy, nghiên cứu hoặc trao đổi học thuật.

Đáng chú ý, nhóm giảng viên đi thỉnh giảng, trao đổi học thuật nhận hỗ trợ sinh hoạt phí ở mức cao nhất theo các đề án, chương trình học bổng du học của Chính phủ. Khoản hỗ trợ này gấp 1,5 lần mức cao nhất với sinh viên; gấp hai lần với học viên thạc sĩ, tiến sĩ.

Dự thảo cũng quy định thời gian hưởng chính sách căn cứ vào thời gian thực tế của chương trình thỉnh giảng, trao đổi học thuật, được ghi trong quyết định cử đi của cơ quan có thẩm quyền và có văn bản xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài.