Bộ Giáo dục và Đào tạo bàn giao 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho địa phương quản lý

Trường cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị là một trong 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp vừa được bàn giao cho thành phố Hà Nội quản lý. (Ảnh: Trường cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị)

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin cho biết đã tổ chức Hội nghị bàn giao nguyên trạng 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ về Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Đồng Nai.

Cụ thể, 8 cơ sở được bàn giao theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành gồm: Trường cao đẳng nghề Việt-Xô số 1 về Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Trường cao đẳng Xây dựng Nam Định về Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; Trường cao đẳng Cơ giới Xây dựng về Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Trường cao đẳng Xây dựng số 1, Trường cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường trung cấp nghề Cơ khí xây dựng về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 về Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai.

Tại buổi bàn giao diễn ra hôm 11/11, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết sự kiện đánh dấu mốc phát triển của các cơ sở giáo dục trong giai đoạn mới. Thứ trưởng ghi nhận các trường đã phối hợp tích cực để việc chuyển giao được triển khai nhanh, đồng bộ và mong các địa phương quan tâm để các trường sớm ổn định và phát triển, trở thành những cơ sở giáo dục nghề nghiệp mạnh, đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, tay nghề cho địa phương.

Theo Thứ trưởng, mục tiêu quan trọng của việc sắp xếp, tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp là bảo đảm mạng lưới tiếp tục phát triển, cả quy mô và chất lượng đều tăng lên.

Thứ trưởng đề nghị các trường chủ động, các địa phương ủng hộ để những trường chưa có đề án sớm xây dựng đề án phát triển giai đoạn 2026-2031, với hướng đi rõ ràng và đề xuất các nội dung ưu tiên đầu tư.

Thứ trưởng Lê Quân lưu ý, cùng với việc bàn giao đầy đủ theo nguyên trạng, cần bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên và quyền của các đối tác.

Về phía các địa phương, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 5 tỉnh, thành phố thống nhất tiếp nhận nguyên trạng các trường, cam kết tạo điều kiện để các trường sớm ổn định và phát triển, và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học; đồng thời xây dựng định hướng phát triển các trường gắn với mạng lưới giáo dục nghề nghiệp và định hướng đào tạo nhân lực của địa phương.