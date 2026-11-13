Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ 5 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực thi đua, khen thưởng

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Quyên Thanh ký ban hành Quyết định 3303/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực thi đua, khen thưởng mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định gồm 3 Điều ban hành kèm theo Danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính nội bộ; và các mẫu biểu liên quan.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực thi đua, khen thưởng

Bãi bỏ các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính nội bộ: Công nhận danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”; Xét tặng “Bằng khen” của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; Thủ tục đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng đã công bố tại Quyết định số 1580/QĐ-BGDĐT ngày 11/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành; được sửa đổi, bổ hoặc thay thế; thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính nội bộ được bãi bỏ căn cứ theo Nghị định số 385/2026/NĐ-CP ngày 09/10/2026 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính, gồm: Thủ tục xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và người đứng đầu các các đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc Bộ; Xét tặng “Giấy khen” của người đứng đầu các đơn vị có tư cách pháp nhân; Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

TOÀN VĂN: Quyết định 3303/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực thi đua, khen thưởng mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo